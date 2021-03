4 atitudes para despertar o amor entre irmãos

Cada filho é único e, por isso, pais não devem comparar irmãos. A atitude não é nada saudável para a construção da personalidade deles e só prejudica a afetividade entre os irmãos. “Nos momentos de atrito entre os filhos, precisamos ter uma intervenção inteligente”, afirma a presidente da Escola da Inteligência, a psicóloga Camila Cury.

Mãe de duas crianças com personalidades bem diferentes, um menino e uma menina, Camila conta que seus filhos exigem distintas estratégias para que cresçam felizes. “Não devo compará-los com frases do tipo ‘olha, sua irmãzinha faz e você não’ que só servem para exaltar um e diminuir o outro.” Ela dá 4 dicas sobre como os pais devem agir para despertar o amor entre irmãos:

1. Não crie rótulos para seus filhos. “É importante usarmos boas referências, mas com o cuidado de não fazer um se sentir incapaz”, diz ela. “Cada criança tem o seu momento de desenvolvimento e aprendizagem.”

2. Respeite as singularidades de cada um. “Brigas vão existir e são normais. Afinal, os irmãos estão aprendendo a conviver, a ouvir ‘não’, a ceder e a dividir.”

3. Em momentos de atrito, faça uma intervenção inteligente. “Não tome partido, pois assim você estará definindo que um está certo e o outro, errado”, explica Camila. “Esses papeis não são saudáveis para a construção da personalidade e do amor entre os irmãos.”

4. Proponha o diálogo e busque soluções em conjunto. “Estimule seus filhos a enxergar as características saudáveis um do outro”, ensina a psicóloga. “Crie situações para que eles se amem, se admirem e tenham uma boa convivência.”

Assim, garante a especialista, você terá filhos que têm sim divergências, mas que sabem explorar o que o irmão tem de melhor.