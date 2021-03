9 trocas inteligentes que fazem a diferença para a saúde

Pequenas mudanças no dia a dia podem dar ótimos resultados na saúde e na balança. A seguir, a nutricionista Andrezza Botelho, da Clínica Andrezza Botelho Nutrição Inteligente, em São Paulo, sugere 9 trocas espertas e saudáveis para colocar em prática hoje.

1. Produtos refinados por integrais (pão, macarrão e arroz)

Os integrais são mais nutritivos e contêm mais fibras, ajudando na saciedade, no funcionamento do intestino e no controle dos níveis de colesterol e glicose no sangue.

2. Alimentos fritos por assados ou cozidos

Os fritos têm cerca de três vezes mais calorias que os cozidos, assados. Se for grelhar, prefira fazer na chapa, com um fio de azeite.

3. Carne vermelha por peixe, ovo, frango ou proteínas vegetais

A carne vermelha tem maior teor de gordura saturada, fator de risco para doenças cardiovasculares. Pode ser substituída também por proteínas vegetais, como tofu (queijo de soja), grão-de-bico, quinoa, painço, lentilha, feijão.

4. Refrigerante por suco natural ou chá

Os refrigerantes são produtos artificiais, sem nutrientes e com excesso de aditivos. Troque por suco natural de frutas, água aromatizada (com ervas e frutas) ou chá natural de ervas como hortelã, capim-limão, erva-doce. De preferência, sem açúcar.

5. Temperos e molhos prontos por caseiros

Os temperos e molhos prontos contêm excesso de sódio, conservantes e aditivos. Prefira os naturais, como cebola, alho, salsa, cebolinha, manjericão, orégano.

6. Salgadinhos de pacote por chips caseiros

Os salgadinhos de pacote são pobres em nutrientes, calóricos e têm excesso de gordura, sódio, conservantes e aditivos. É mais barato e saudável chips de batata doce, de beterraba, mandioquinha ou batata caseiros, no forno ou na air fryer.

7. Frutas e legumes comuns por orgânicos

Apesar de mais caros, os orgânicos são mais saudáveis e nutritivos. Os produtos químicos utilizados no cultivo tradicional acumulam no organismo a longo prazo.

8. Leite de vaca por bebida vegetal

Muitas pessoas têm dificuldade em digerir a lactose (açúcar do leite) e a caseína (proteína do leite). Se é o seu caso, opte por substituir o leite de vaca pelo de amêndoa, soja, arroz ou aveia. Você pode fazer em casa ou comprar pronto no supermercado (mas prefira os sem açúcar adicionado).

9. Alimentos enlatados por congelados

Ervilha e milho em lata podem ser trocados pelos congelados, para evitar sal adicionado à água dos enlatados. Ou leia o rótulo e opte pela versão sem sal ou sódio.

Siga nas redes sociais:

Facebook | Instagram | YouTube | Biolinky

Colunas anteriores:

Cultivar o equilíbrio emocional ajuda a lidar melhor com a pandemia

5 atitudes para começar a semana com mais energia