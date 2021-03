A reinvenção na pandemia

O retorno de São Paulo à Fase Vermelha nos trouxe lembranças do período de quarentena em 2020 e o que aprendemos com ele. A primeira lembrança foi da música de Raul Seixas – “O Dia em Que a Terra Parou” para, então, resgatarmos todas as pessoas com quem nos relacionamos por causa do @indicasp, a maioria buscando oportunidades frente a uma crise nunca antes vivida.

O que reforçou nossa crença no imenso poder que as pessoas têm de se reinventar e nos trouxe um sentimento de gratidão por conhecer tantas histórias de dedicação.

Uma delas é a da Pão e Porção (@paoeporcao), uma lanchonete familiar presente em vários campus de faculdades em São Paulo. Com a pandemia e faculdades fechadas, eles precisaram se reinventar. Começaram a vender salgados e doces pelo Instagram e o sucesso foi tão grande que, em setembro de 2020, eles abriram uma unidade física na Rua Catulo da Paixão Cearense, 452, no bairro da Saúde.

Começamos experimentando a torta de frango com Catupiry, com a aparência mais perfeita que já vimos, repleta de recheio, super saboroso, e massa com bordas crocantes. Além disso, eles não colocam nem ervilha nem milho na torta, o que agradou mais ainda o pessoal aqui de casa.

Depois foi a vez das coroas, uma de frango com Catupiry e outra de ricota com nozes. Ambas deliciosas, com massa folhada, muito inovadoras e ótimas para comer com os amigos.

No Natal provamos a torta de pernil, temática para época, e assim como a de frango, extremamente recheada e com uma massa derretendo na boca.

Por fim, provamos também as coxinhas de frango, pernil, provolone e brócolis, essa última super especial. Todas com recheios fartos, maravilhosos, e uma massa deliciosa.

Concluímos que a forte determinação e convicção para mudar frente às adversidades, gerou um esforço sistemático que acabou produzindo tantas delícias. E viramos fãs dessa marca, com certeza um dos melhores salgados que vocês vão provar.