Ciclologística saborosa

Em 2020, poucos meses depois do início da pandemia, o jornalista paulistano Diego Salgado começou a se preocupar com a situação financeira de seu pai, Antônio, de 63 anos, que havia parado de trabalhar como motorista de aplicativo por fazer parte do grupo de risco. “Como ele sempre fez tortas incríveis, sugerimos que começasse a prepará-las, para que eu as entregasse de bicicleta no centro expandido de SP”, conta Diego, de 38 anos.

Nasceu assim, no dia 25 de maio, a Torta do Pai, um negócio de pai e filho: um na cozinha, outro na bike, e ambos arrasando. Até agora a dupla preparou, vendeu e entregou, de forma sustentável, 4250 tortas salgadas – em sabores como frango, palmito, calabresa e carne seca. “No sábado, dia 6 de março, eu atingi 10.000 km percorridos de bicicleta com as entregas”, comemora Diego. Desde janeiro, ele conta com a ajuda de Felipe no pedal, o mais novo integrante do time.

Logo que brotou a ideia, Diego pensou na ciclologística para alavancar o negócio: “Eu não tenho carro, sempre andei de bike e queria trabalhar pedalando. E me sinto muito bem em cima de uma bicicleta! Além de todas essas vantagens de saúde e sustentabilidade, tem a parte financeira, porque você não vai gastar nada para pedalar, a manutenção é mínima. Mas vai muito além disso, a bicicleta me acalma. Eu consigo encontrar na bike o meu equilíbrio, eu consigo refletir sobre as coisas… É um estilo de vida que quero levar para o resto da minha existência”.

Pedalando diariamente, ele reflete sobre as condições precárias de trabalho dos entregadores e sobre a falta de respeito com ciclistas e pedestres na cidade. “É uma coisa simples, mas infelizmente em falta nos dias de hoje: o respeito. É preciso entender que a bicicleta é um meio de transporte como qualquer outro, e que a gente pode ocupar uma pista e andar no nosso ritmo sem ouvir buzinas ou reclamações de motoristas. Entender que a bicicleta está aí justamente para ajudar, para melhorar o meio ambiente e o trânsito.”

O caminho é longo, mas ele tenta enxergar pelo lado bom. “Já tem muito motorista com consciência, entendendo que o ciclista tem direito a ocupar uma faixa, de ficar na pista. E é importante também que o ciclista respeite o pedestre e não ande na calçada, é a lei do mais forte e mais fraco. O ciclista precisa cuidar do mais fraco, que é o pedestre, e o motorista tem que cuidar do mais fraco, que é o ciclista. Essa convivência tem que avançar”, diz Diego, antes de sair para mais uma entrega das deliciosas tortas da @tortadopai.