Seu filho não sai do celular?

Entenda o que acontece no cérebro dele

“Meu filho não sai do celular.” Segundo a psicóloga Patrícia Nolêto, essa é uma das frases que mais escuta em seu consultório. Com a pandemia, o que sempre foi desafio se transformou em uma verdadeira guerra. Crianças e adolescentes foram perdendo o interesse por outras atividades, como ler e brincar, e só querem saber dos jogos, das redes sociais e dos vídeos que acessam pelo celular. “Do lado de fora das casas, estamos vivendo uma pandemia por um vírus. Do lado de dentro, estamos vivendo uma pandemia digital”, diz ela.

O papel da dopamina

E existe uma explicação para o que está acontecendo. No cérebro acontecem inúmeras reações químicas que influenciam no humor, no ânimo e até na capacidade das pessoas de sentir prazer, alegria e bem-estar. “Para isso acontecer precisamos de um neurotransmissor que se chama dopamina”, explica. Cada vez que seu filho faz algo prazeroso, como jogar bola ou mesmo finalizar as tarefas escolares, uma “gotinha” de dopamina é liberada no cérebro. Mas quando há um exagero de estímulos prazerosos, o que acontece nas redes sociais e nos jogos, o cérebro dele é inundado por quantidades enormes de dopamina.

A tolerância biológica

Nesse momento, o sistema de recompensa toma uma atitude para se reequilibrar: diminui o número de receptores de dopamina e a captação dela no organismo. Isso resolve o problema do “alagamento”, mas gera outro: a tolerância biológica. O cérebro diminui a sensibilidade dos neurônios, que vão precisar de mais estímulos para produzir prazer. Assim, atividades que liberam apenas “gotinhas” de dopamina se tornam chatas. Quando seu filho diz que está entediado, que brincar de alguma coisa é chato, é quimicamente verdadeiro. Saber disso não resolve o dilema sobre o uso de telas. “Mas saber o que realmente acontece dentro da cabecinha dos filhos ajuda os pais a buscarem novas estratégias para lidar com o problema”, garante Patrícia.