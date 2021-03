Dia Internacional da Mulher Mais Doce

Não é de hoje que as mulheres batalham pelo seu espaço na sociedade e, em homenagem ao dia internacional da mulher (08/03), vamos falar um pouco de empreendedorismo feminino.

No Brasil, mesmo frente a tantos empecilhos para a liderança feminina, a parcela de mulheres se arriscando no empreendedorismo aumenta a cada ano. Ressaltando que empreender não significa abrir uma empresa, mas sim está ligado mais a uma postura, como encarar problemas como oportunidades. Segundo dados da Global Entrepreneusrship Monitor (GEM), a inovação é 5% maior em empresas lideradas por mulheres, dentre outros aspectos.

Dentro desse cenário, trouxemos hoje duas dicas de docerias lideradas por mulheres.

• Cilaine Rodrigues da @docis.sp. Conhecemos essa “paranaúcha” em 2018, através de seus brigadeiros maravilhosos, esteticamente perfeitos, com cada granulado parecendo uma peça de quebra-cabeças, perfeitamente encaixadas. Ela tinha acabado de se mudar para São Paulo e, junto com a mudança física, decidiu investir no ramo da confeitaria. Viramos super fãs do trabalho dela, encomendando seus doces em várias datas comemorativas da família. Nós já experimentamos os brigadeiros, ovos de Páscoa, bolos decorados, bolo de cenoura, corações recheados de brigadeiros, todos preparados com capricho e usando chocolate belga Callebaut.

Conforme foi ficando conhecida, Cilaine decidiu compartilhar seu conhecimento com outros candidatos a empreendedores e, em 2020, criou o curso online Brigadeiro de A a Z, verdadeiro sucesso na internet junto aos confeiteiros.

• Julia Nussbacher, dona da @brigadayros, começou a vender doces quando entrou na faculdade. Por estar indecisa quanto a que curso escolher, acabava se matriculando em vários, sendo esse custo arcado pelos pais, que decidiram fazê-la pagar de volta tantas inscrições. Para isso, a Ju criou a Brigadayros, que existe há 4 anos e vem crescendo consistentemente. Durante esse tempo, ela foi aperfeiçoando suas técnicas, começou um curso na Le Cordon Bleu de São Paulo em 2020, fez cursos de sorvete e, em 2021, conquistou mais um sonho: um ateliê físico em SP. O local ainda está passando por reformas e não vemos a hora de ficar pronto. Os doces dela são deliciosos, bonitos, com opções bem inovadoras. Recomendamos muito o bolo de cookie e o bolo de dragê.

Além de nos lambuzarmos com tantas delícias, entendemos que está mais do que na hora de equipar as meninas com habilidades que redefinirão tudo o que disseram que elas podiam fazer, ajudando-as a fazerem escolhas e mudanças com liberdade em suas vidas. Para que aumentem a autoconfiança e alavanquem seu sucesso!