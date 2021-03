Pacific Rim chega ao anime em clima de fim de mundo

A batalha contra os kaijus em Círculo de Fogo já foi perdida, e o que restou são os espólios de guerra. Pelo menos é o que sugere o recorte de Pacific Rim: The Black, o primeiro anime da franquia, que dá continuação aos dois longas-metragens. A série da Netflix elege dois jovens como protagonistas que tentam sobreviver à margem do grande palco geopolítico da guerra, e o ponto de vista dos irmãos heróis – que têm seu próprio jaeger mas ficam alienados do que acontece além das fronteiras da sua terra desolada – sugere uma nova realidade em Círculo de Fogo que é francamente pós-apocalíptica.

Se Círculo de Fogo no cinema já fazia uma releitura de hits japoneses mais palatável para os gostos ocidentais, essa impressão se reforça no desenho, que apresenta soluções visuais e personagens que parecem saídos diretamente de Evangelion. The Black tem produção americana mas toda a animação é feita pelo estúdio japonês Polygon, que investe pesado em renderização cel-shading para valorizar as cores e o “valor de produção”. As batalhas colossais são poucas, mas vistosas.

Quem espera um mergulho sci-fi na mitologia de Círculo de Fogo, porém, pode se decepcionar – pelo menos a julgar pelos três primeiros episódios (de um total de sete nesta primeira temporada), que o Omelete já viu. Acima de tudo, é a ambientação na Austrália que parece influenciar os criadores: estamos num domínio mais próximo de Mad Max do que Guillermo Del Toro imaginava em 2013. O contexto da trama é modificado para se aproximar do gênero pós-apocalíptico e, de quebra, isso justifica uma história que é muito mais periférica e, como tal, não necessariamente influencia os rumos da franquia caso Círculo de Fogo retorne um dia para o cinema.

FRASE DA SEMANA

“Ei, Ginny & Georgia! 2010 ligou e quer a sua piada preguiçosa e profundamente machista de volta”

No Twitter, Taylor Swift critica a série da Netflix, que fez graça com a vida amorosa da cantora.

NERDÔMETRO

Sobe

Superman & Lois: Bem recebida na estreia, a série de TV já acaba de ser renovada para uma segunda temporada pelo canal CW

Desce

Globo de Ouro – A transmissão da cerimônia neste ano foi vista por 6,9 milhões de pessoas nos EUA – quase um terço do público em 2020