Um Globo de Ouro flertando com a normalidade

Agendado para o próximo domingo, 28 de fevereiro, o Globo de Ouro 2021 marca o início da temporada de premiações em Hollywood. As atenções não estão voltadas apenas para favoritos como Mank e The Crown. Como a pandemia continua forte pelo mundo todo, o evento também servirá como exemplo para as demais celebrações da indústria ao longo deste primeiro semestre.

Enquanto o Emmy tentou se adaptar em 2020, as cerimônias de agora têm um ano de experiência com a quarentena e mais conhecimento sobre a propagação do coronavírus para se adequar e entregar suas estatuetas. Para garantir um mínimo grau de normalidade, a Hollywood Foreign Press Association (Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood) – organizadora do evento – terá apresentação presencial, com as anfitriãs Amy Poehler e Tina Fey divididas respectivamente entre Los Angeles, no Beverly Hilton Hotel (casa tradicional da premiação), e Nova York, no Rainbow Room, localizado no topo do Rockefeller Plaza, a sede da emissora NBC.

Algumas das categorias também serão apresentadas por convidados presentes nos palcos das duas cidades, com uma lista que inclui Joaquin Phoenix (Coringa), Cynthia Erivo (The Outsider), Awkwafina (A Despedida), entre outros. A organização pediu que todos realizassem quarentena antes da cerimônia. O resultado deve ser uma celebração com uma ponta de glamour, mas sem aquele despojamento de jantar de gala que nos habituamos a esperar do Globo de Ouro, com o senta-e-levanta dos astros e das estrelas do bar para o auditório – que, convenhamos, gera algumas das situações mais engraçadas do prêmio, ano após ano.

FRASE DA SEMANA

“Eu lembro de fazer uma cena com uma moça e ela era um droide. Eu não conseguia parar de rir”

O ator Tom Holland revela que chegou a fazer quatro ou cinco testes para os filmes de Star Wars

NERDÔMETRO

Sobe

Besouro Azul: O personagem pode ser o primeiro latino a ganhar um filme solo de super-heróis da DC

Desce

WandaVision:

A série vai chegando ao fim, que será “incrivelmente triste”, segundo a atriz Teyonah Parris