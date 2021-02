Uma feira multifacetada, que é a cara de São Paulo

Hoje a dica é de um passeio a céu aberto, em uma das feiras que mais gostamos em São Paulo. É a Feira da Praça Benedito Calixto, em Pinheiros.

O nome da praça homenageia um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início do século XX que, além de pintor, foi desenhista, fotógrafo, professor e historiador.

A Feira da Praça acontece aos sábados desde 1987 e se tornou um ponto de referência intelectual, cultural e turístico. Atualmente o horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Nesse dia, a praça recebe cerca de 320 expositores de artesanato e antiguidades, que colorem o local com suas barraquinhas. Além de uma praça de alimentação com pastel, acarajé e música ao vivo.

Além da feira, a praça é rodeada de galerias, restaurantes, galpões, brechós, etc, que enriquecem ainda mais o passeio. Aqui vão comentários desses lugares que sempre gostamos de visitar:

No número 100, fica o Studios Coffee, esse espaço singular que tem discos de vinil, artes, um espaço bonito e você pode aproveitar para tomar um simples café ou mesmo um brunch muito gostoso. Experimentamos o brownie deles e estava delicioso.

No número 159, está o Espaço Cultural Albérico Rodrigues, multifuncional, com sebo, livraria, galeria de arte, teatro, cafeteria, lanchonete e local para shows, saraus, palestras e se tornou ponto de encontro conhecido entre artistas, escritores, poetas e professores.

A Feira Qualquer Coisa fica em um galpão grande no número 85, com vários expositores de literalmente “qualquer coisa”, desde comida, acessórios, quadros, roupas até muito mais.

Passe pelo número 177, um espaço alternativo com muitos expositores. Dentre eles, destacamos os icônicos ímãs da Imania e a Feira Ditacuja, com roupas e acessórios.

O Espaço Carol Martini é um dos nossos preferidos e fica no número 165, reunindo roupas e acessórios de pequenos e novos estilistas.

A Galeria da Benedito no número 36A tem diversas lojas. Uma delas é a Primavera Sem Fim (mesmo fornecedor de tecidos da Farm).

A Galeria Como Assim, no número 158-162, mistura moda, design, sustentabilidade, artes e também um restaurante meio escondido no 2º subsolo. Não experimentamos ainda, mas só ouvimos falar bem dele. Terminamos de escrever essa coluna com saudades!