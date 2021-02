5 atitudes para ajudar na readaptação à rotina escolar

Após quase um ano de isolamento social, é normal que o relógio biológico das crianças tenha se acostumado ao ritmo da pandemia. Com a retomada do ano letivo – seja ele online, presencial ou híbrido –, porém, é importante ter atitudes que ajudem na readaptação dos pequenos à rotina escolar. Listamos 5 dicas dos especialistas sobre como os pais podem tornar essa volta às aulas mais tranquila para os filhos. Confira:

1. Tenha paciência com as aulas online. Se a sua cidade ainda não liberou aulas presenciais ou se ainda não se sente seguro para mandar seu filho à escola, se arme de muita paciência com o ensino remoto. Para a maior parte das crianças, esse formato de ensino se tornou uma árdua missão.

2. Prepare o seu filho para o retorno presencial. Se optou pela volta presencial, prepare seu filho para as novas regras de convivência com os colegas: uso de máscara e distanciamento físico até na hora das brincadeiras com os amigos, apesar da saudade. E higienização das mãos!

3. Acompanhe o dia a dia escolar. Neste retorno após um ano difícil como foi 2020 é essencial que haja integração entre escola e família e participação efetiva dos pais na rotina escolar dos filhos. As questões relacionadas ao comportamento das crianças devem estar no radar de todos e serem tratadas como tema prioritário.

4. Observe os sentimentos da criança neste período. Algumas crianças podem não querer o retorno das aulas porque querem continuar com mais tempo para atividades de lazer ou menos aulas semanais, por exemplo. Ou porque enfrentaram distúrbios emocionais durante a pandemia. Perguntar como os filhos estão se sentindo, se estão ansiosos, é uma maneira de estimulá-los a falar sobre o que sentem e demonstrar apoio.

5. Mantenha os momentos de lazer. Não se esqueça de reservar um período do dia das crianças para brincadeiras. Elas são tão fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos quanto os períodos de estudo na escola.