Inove no delivery e desbrave novos sabores sem sair de casa

Que a pandemia trouxe várias mudanças de hábito para nosso dia-a-dia não é novidade. Uma delas foi, certamente, o hábito de pedir refeições em casa. Até então, apesar das várias opções disponíveis no mercado, a pizza era a grande estrela desse tipo de serviço, reinando quase soberana nas noites de domingo dos paulistanos. Mas tudo mudou. Só entre março a agosto de 2020, um dos aplicativos populares de entrega de comida registrou aumentou de 46% nas vendas.

Com as restrições da quarentena, bares e restaurantes encontraram no delivery uma saída para continuarem funcionando e os clientes ganharam estímulo para experimentar diversas opções que vão muito, muito além da pizza.

Selecinamos algumas dessas opções, que tivemos o prazer de experimentar:

• Pierogi em Casa @pierogi_emcasa – especializado em comida polonesa e do leste europeu. O pierogi é uma massa recheada cozida e muito levinha, com recheios de carne com chucrute, de queijo e de maçã, todos muito saborosos. Eles vem congelados, para você finalizar em casa e completar com creme azedo, bacon ou cebola caramelizada. A sopa de beterraba – Barszcz – tem um sabor intenso, ótimo, e a Szarlotka (massa amanteigada com maçã caramelizada, coberta com merengue e amêndoas), fechou com chave de ouro nossa refeição.

• Rosima @araberosima – é um restaurante árabe, fundado há 49 pela Dona Rosima e seu filho. As receitas acumulam toda essa tradição, garantindo sabor e carinho aos clientes. Nós nos esbaldamos com uma refeição típica e completa, começando com o trio de pastas (coalhada seca, babaganoush, homus) para passar em um pão sírio que quase derretia na boca, mini kibe, falafel, esfihas, inclusive de ricota e verdura, para os vegetarianos. Tudo simplesmente perfeito, com vontade de quero mais.

• Yalah @yalahfalafel – um restaurante típico israelense. Nosso banquete começou com o combo falafel: falafel, homus, molho de limão cravo (que deu um toque floral) e azeite. O falafel israelense é mais verde do que o árabe e estava super macio, com o tempero ideal. Partimos para o combo kebab – bolinhos de carne moída temperados com mix de pimenta do oriente médio, cebola e salsa fresca. Os dois combos incluem o pão pita e salada fatuche, temperada com iogurte da casa e sumac, tempero tradicional do oriente médio. Finalizamos com a berinjela grelhada, um dos legumes mais consumidos em Israel, acompanhada de iogurte, calda de romã e couscous marroquino com cebola caramelizada e tomates grelhados, uma combinação singularmente deliciosa!