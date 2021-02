Ryan Coogler desenvolve série sobre Wakanda

Diretor de Pantera Negra, Ryan Coogler vai desenvolver uma série sobre Wakanda para a Disney+. A produção faz parte de um acordo de exclusividade acertado entre a Disney com a Proximity Media, produtora do cineasta.

Executivo do estúdio, Bob Iger celebrou o acordo com Coogler, chamando o diretor de um “criador de histórias singular” e “um dos cineastas de maior destaque de sua geração”. “Estamos felizes por fortalecer nossa relação e por contar novas histórias com Ryan e sua equipe.”

Coogler também se disse honrado pelo novo vínculo, afirmando que trabalhar com Pantera Negra é um “sonho que se realiza”. “Já estamos preparando alguns projetos e mal podemos esperar para falar mais sobre eles”, completou.

Além da nova série sobre Wakanda, o acordo também prevê outras produções assinadas por Proximity e Disney, que serão lançadas nas diversas plataformas da marca.

Assim como o primeiro filme, a sequência de Pantera Negra será escrita e dirigida por Ryan Coogler. Ainda não há confirmações de elenco, mas especulações indicam que Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett devem reprisar seus papéis.

Pantera Negra 2 tem estreia prevista para 8 de julho de 2022. A série ainda não tem data de início de produção.

FRASE DA SEMANA

“[A pandemia] obviamente fará parte da narrativa, porque essa [Nova York] é a cidade em que os personagens vivem. E como isso muda os relacionamentos uma

vez que os amigos desaparecem? ”

Sarah Jessica Parker falando sobre a nova temporada de Sex And The City

NERDÔMETRO

Sobe

Anos Incríveis – A série pode ganhar um remake que mostraria os anos 1960 sob o ponto de vista de uma família negra. O episódio teste já recebeu sinal verde para ser produzido.

Desce

Marillyn Manson – Depois de ser acusado de abuso pela sua ex-noiva, Evan Rachel Wood, o artista teve suas participações nas séries American Gods e Creepshow canceladas.