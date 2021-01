8 dicas para organizar o cantinho de estudo do seu filho

Com a volta às aulas, é muito importante que as crianças tenham um cantinho de estudos. Esse espaço que geralmente fica no quarto dos pequenos é fundamental para que eles possam se concentrar e se dedicar às tarefas do aprendizado. “Precisa ser um lugar que esteja sempre organizado, assim, já se incentiva esse hábito na criança desde cedo”, aconselha o arquiteto Bruno Garcia de Athayde. Confira 8 dicas de como tornar o quarto do seu filho um lugar convidativo aos estudos:

1- Iluminação correta. Dê preferência para espaços com luz natural, perto da janela. Mas adicione uma luminária para dias mais nublados ou quando os estudos forem realizados à noite.

2- Mesa adequada ao tamanho da criança. O móvel contribui para que o pequeno mantenha uma postura adequada.

3- Cadeira confortável. Procure modelos que se adequem ao tamanho da criança, que possuam encosto e, se possível, regulagem de altura.

4- Aposte nas estantes. Caso o tamanho do quarto permita, invista em uma estante para poder guardar livros, cadernos e apostilas.

5- Nichos e prateleiras. Caso o quarto não tenha espaço para estantes, nichos e prateleiras são ótimos meios de aproveitar o espaço livre das paredes.

6- Quadro de anotações. O objeto é super útil para ajudar na organização da rotina da criança.

7- Delimite os espaços. Procure separar bem os ambientes do quarto de acordo com as funções deles para que a criança possa compreender que cada atividade tem sua hora e lugar.

8- Respeite a identidade da criança. “Contar com um espaço só nosso e do nosso jeito é um sonho. Quando a criança tem a oportunidade de viver este sonho no começo de vida, é um privilégio que deve ser tratado com todo o carinho”, afirma o arquiteto. Por isso, ouça seu filho na hora de montar o quarto dele.