Bicicleta, um remédio para as cidades

Ela deve ser uma opção viável e atraente para todos – especialmente para os que ainda não pedalam. Quem diz isso é Philippe Crist, um dos maiores especialistas do mundo em mobilidade urbana, que integra o time do ITF (International Transport Forum), órgão global que pesquisa as políticas de mobilidade urbana no mundo.

Crist fala com conhecimento de causa. Há anos ele se concentra no desenvolvimento da “mobilidade disruptiva”, que vem para mudar a ordem das coisas – no caso, o padrão do carro individual e movido a combustão. Portanto, o compartilhamento de veículos elétricos, novos sistemas sobre trilhos e, especialmente, a integração de todos os modais nas cidades estão no topo dos seus interesses.

Mas tem um tema pelo qual ele se encanta, e não é por acaso: a bicicleta. Este franco-americano é um ciclista apaixonado pelo pedal. “Penso melhor em cima de uma bicicleta”, diz.

Segundo Crist, vivemos um momento em que será necessário rever hábitos e se adaptar ao crescimento da mobilidade ativa. Para o bem da saúde das pessoas e das cidades, que precisam tornar a bicicleta convidativa para gente de todas as idades e classes sociais. “Em metrópoles onde o ciclismo não é uma opção atraente e segura, quase não há mulheres, idosos e famílias pedalando. Já nas que incentivam a bicicleta você encontra essa diversidade. Isso deve ser estimulado porque as vantagens, em todas as áreas (saúde, finanças, meio ambiente), são imensas”, ele afirma.

Confira algumas sugestões de Crist para construir cidades amigáveis para a bicicleta: