Como despertar o melhor nos nossos filhos para que eles tenham boa autoestima, sejam eficientes, estabeleçam relacionamentos saudáveis e construam uma carreira profissional de sucesso? Presidente da Escola da Inteligência, que oferece programas de educação sócio-emocional, a psicóloga Camila Cury dá dicas para pais e mães que querem educar filhos de maneira inteligente.

Plantas diferentes, solos distintos

Segundo ela, pais têm de ser estratégicos no processo educacional. “Muitas pessoas se queixam que deram a mesma educação aos filhos, mas que somente um soube aproveitar os ensinamentos e, então, elas se perguntam onde erraram”, diz ela. “O erro está exatamente em oferecer os mesmos adubos e nutrientes a plantas diferentes, com solos distintos.”

Chegando ao topo juntos

Camila exemplica com experiência vivenciada pelos próprios filhos, Alice e Augusto. Os irmãos subiam uma escada. Alice, a mais nova, era mais rápida que Augusto. Mas ela tem como característica ser distraída. Então, apesar de dar passos largos e ligeiros, se dispersava contemplando as coisas ao redor. Já o Augusto, com medo de cair, subia mais lentamente, porém, focado. Ele não se distrai quando está em uma atividade. “Apesar das individualidades de cada um, eles chegaram ao topo da escada juntos”, conta a psicóloga.

Entendendo o processo

Camila alerta para a importância de que pais observem os filhos não apenas no resultado final – vitórias, conquistas e, também, birras e teimosias. É preciso compreender o que está por trás do comportamento deles. E entender o processo. “No meu caso, por exemplo, preciso orientar Alice a ter foco e, com Augusto, trabalhar a autoconfiança”, compartilha. A psicóloga diz que para despertar o melhor num filho, é preciso olhar verdadeiramente para ele. “Nada substitui o seu olhar.”

Reforçando o que é saudável

O que um filho precisa só os pais podem saber. Livros, dicas e orientações são ferramentas que podem auxiliar, mas não na totalidade. "A partir do momento que você olhar, diariamente, para cada um de seus filhos, deixará de focar apenas nos resultados positivos ou negativos, conseguirá corrigir as dificuldades e reforçar o que é saudável", diz ela.