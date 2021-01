Dicas para o transporte a pé

O Instituto Corrida Amiga atualizou o seu Guia do Transporte a Pé, com informações relacionadas à pandemia. Como explica Silvia Stuchi Cruz, fundadora da organização, pesquisas indicam que as pessoas estão caminhando mais nesse período, a fim de evitar as aglomerações no transporte coletivo ou mesmo o uso do carro por aplicativo.

Por conta da Covid-19, a preferência por andar a pé subiu de 9% para 23% no Brasil, de acordo com estudo da Rede BR. E, em São Paulo, 32% passaram a caminhar mais, segundo dados da Rede Nossa São Paulo. “No entanto, estamos verificando que muitas pessoas não estão seguindo os protocolos”, observa Silvia. No guia da Corrida Amiga (https://bit.ly/3bDxL6S) há várias dicas para ter segurança sanitária no deslocamento a pé, além de conselhos importantes para o caminhar, como as rotas e os cuidados no trajeto.

Confira algumas dicas:

• Teste a máscara, antes, em casa. Tente alguns modelos diferentes para escolher o que se sente mais confortável; caminhe em casa, pelos cômodos, quintal ou faça um treino rápido funcional. Assim, ficará mais fácil acertar o modelo mais adequado ao seu perfil.

• O uso da máscara dificulta a respiração, especialmente quando estamos em movimento, mas seu uso é de extrema importância para prevenir a transmissão da Covid-19. Lembre-se de trocar a máscara em trajetos longos sempre que ela estiver molhada, suja ou danificada. Para realizar a troca, busque ambientes abertos ou com boa circulação de ar.

• Evite tocar em botoeiras de semáforo, corrimão de escadarias, maçanetas e não se escore em postes ao esperar o semáforo abrir.

• A escolha do trajeto deve levar em conta critérios como: menos acidentado, mais plano, mais movimentado, mais iluminado à noite, com mais sombra… enfim, o que mais te agradar.

• Materiais refletores ou faróis de bike amarrados à mochila ajudam quando a caminhada é feita à noite.

• Cuidado com as calçadas ciladas (buracos, degraus, tampas de bueiro, etc) e redobre a atenção com portões de garagens e movimento de carros.

• Na ciclovia, lembre-se que este é um espaço compartilhado.

• Coloque a música em um volume adequado para não reduzir a atenção.

• Ao entrar no local de destino, tire o calçado e deixe em um local que não tenha muito acesso. Ali, higienize a sola com uma solução de água com água sanitária ou com álcool 70%.