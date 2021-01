Não gosto e não quero ser pessimista, mas… Bom, vendo as notícias científicas do mundo inteiro, nações desenvolvidas, principalmente em pesquisa, acho que estamos às vésperas da grande notícia da vacina da esperança, seja ela qual for e venha de onde vier.

Vejo as mentes mais brilhantes no campo da virologia, genética viral, imunização e outros tantos mais (alguns, para nosso orgulho, brasileiros) meio que muito surpresos com várias mutações do VÍRUS, assim mesmo. Não respondem com firmeza se as vacinas de hoje servem para uma mutação de amanhã.

No Japão, descobriram uma cepa diferente de todas em pessoas que chegaram lá partindo de Manaus. Seria coincidência que o pulmão do mundo, como é conhecida a Amazônia brasileira, esteja exatamente sem oxigênio em suas UTIs para a Covid-19, ou sei lá qual número mais se possa acrescentar a esse bicho que coloca a humanidade de joelhos?

Com o mundo desenvolvido perplexo, imagine a gente aqui? Depois da farra das eleições, onde quase nenhum político respeitou o distanciamento nem social nem moral, juntaram gente antes das urnas e provavelmente colaboraram para mandá-las para outro tipo de urna: a funerária.

Foras as festas de Natal e Ano-Novo. Festa de gente rica, bailes funks com direito a bala de fuzil e festão em família se contaminando entre quatro paredes.

Por fim, a ciência sabe que o inimigo é imprevisível e mortal, mas não adianta a política vaidosa apressar cientista. Os cientistas, com mais recursos e competência, já adiantaram a vacina em pelo menos dez anos. Tomara que antes do fim deste pesadelo surja por intervenção de DEUS e da ciência uma forma de preservar vida. De outra forma, o horror que aí está pode ser apenas o começo do fim.