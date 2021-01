Três anúncios para um 2021 na frente da TV

Por já estar na casa das pessoas, a televisão foi um dos poucos meios que conseguiu se manter relativamente estável durante o caótico 2020. Mesmo em um ano tão conturbado, muitos bons títulos e maratonas ajudaram a aliviar o estresse. Ao que tudo indica, as séries também não vão decepcionar em 2021. Abaixo, alguns destaques do que está por vir neste ano na telinha:

Wandavision

Já na semana que vem estreia a primeira série de TV do Universo Marvel no Disney+. Elizabeth Olsen e Paul Bettany voltam como Feiticeira Escarlate e Visão em uma história inspirada em sitcoms de época, na qual a personagem usa seus poderes para recriar realidades idealizadas com a volta do falecido Visão. É a velha vida utópica de casal no subúrbio, revisitada no contexto dos super-heróis.

Já na semana que vem estreia a primeira série de TV do Universo Marvel no Disney+. Elizabeth Olsen e Paul Bettany voltam como Feiticeira Escarlate e Visão em uma história inspirada em sitcoms de época, na qual a personagem usa seus poderes para recriar realidades idealizadas com a volta do falecido Visão. É a velha vida utópica de casal no subúrbio, revisitada no contexto dos super-heróis. Atlanta

A terceira temporada da série cômica estrelada por Donald Glover e Brian Tyree Henry deve finalmente sair, depois de uma espera de três anos. Meio sátira bizarra, meio drama sobre classes, raça e relacionamentos, a produção deve acompanhar os novos desdobramentos da jornada de ascensão do rapper Paper Boi e de seu primo e (ex?) empresário Earn.

A terceira temporada da série cômica estrelada por Donald Glover e Brian Tyree Henry deve finalmente sair, depois de uma espera de três anos. Meio sátira bizarra, meio drama sobre classes, raça e relacionamentos, a produção deve acompanhar os novos desdobramentos da jornada de ascensão do rapper Paper Boi e de seu primo e (ex?) empresário Earn. Friends

O especial de reunião do elenco seria uma das atrações no lançamento da nova HBO Max no ano passado, mas a pandemia atrasou as gravações. Agora sai. Já são quase 17 anos desde que Friends chegou ao fim, e o elenco deve relembrar casos e histórias de bastidores nesse especial para celebrar os velhos tempos.

Frase da semana

“A verdade é que Liga da Justiça é um filme velho, de dois anos atrás. O Universo DC já se expandiu e tá tudo bem”

Zack Snyder fala sobre a versão do diretor do filme, que sai neste ano, e diz que não tem planos de voltar aos personagens no futuro

Nerdômetro

Sobe: Dexter

O ator Michael C. Hall se diz animado com a chance de voltar ao personagem – e corrigir o criticado desfecho da série original

Desce: Doctor Who

Segundo a imprensa inglesa, a atriz Jodie Whittaker, a primeira mulher a protagonizar o seriado, pode deixar o papel depois de sua terceira temporada

Criado em maio de 2000, o Omelete.com.br é hoje o maior site de entretenimento e cultura pop do país. [email protected]

Colunas anteriores:

Mulher-Maravilha 1984 entrega no entretenimento e no otimismo

Remasterizado e mais conciso