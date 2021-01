Filho é tudo igual?

“Eu amo meus filhos do mesmo jeito, trato todos iguais, o que dou para um dou para o outro, não existem diferenças.” Essas são frases comuns na boca de pais que têm mais de um filho. Mas não deveriam ser. Quem diz é a psicóloga Patrícia Nolêto. “Definitivamente, um filho não é igual ao outro”, argumenta ela. “E não estou falando das diferenças do lado de fora, estou falando do lado de dentro.”

Se há diferenças entre os filhos, como o exercício da parentalidade pode ser igual para todos? É fácil dividir uma garrafa de refrigerante ou um bolo em partes exatamente iguais. Mas se o que precisa ser compartilhado é afeto, atenção, carinho, limites, apoio, validação, incentivo, contato físico, tempo junto e orientação, o que fazer?

Segundo Patrícia, é importante que os pais saibam que cada criança já nasce com um temperamento e que ele é determinado geneticamente. Assim, crianças com temperamentos diferentes precisam receber dos pais na medida da própria necessidade. Entenda:

Criança ansiosa, insegura, precisa receber mais apoio, validação, orientação e incentivo que uma criança corajosa e aventureira.

Criança agitada, agressiva, opositora, precisa receber mais limites que uma criança passiva e calma.

Criança carente, insegura, precisa de mais palavras de afeto, toque, colo e de mais atenção.

Cada vez mais, estudos na área da educação mostram a importância de capacitar pais e cuidadores para identificarem os diferentes temperamentos das crianças. “Observe seu filho, anote, desenhe, construa junto com seu parceiro um mapa, um modelo do seu filho”, aconselha a psicóloga. “Ficará muito mais fácil dar a cada um o que ele de fato precisa.”

