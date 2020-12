7 filmes clássicos e inspiradores para assistir com toda a família

Com a chegada das férias escolares nada melhor do que um cineminha em casa para reunir a família, não é mesmo? Montamos uma lista com filmes inspiradores para divertir, emocionar e prender a atenção de todos, principalmente da criançada. Abaixo, confira 7 das nossas recomendações. Os trailers dos filmes e mais 13 recomendações estão no site.

1. Meu Pé de Laranja Lima. Baseado no romance juvenil escrito em 1968, por José Mauro de Vasconcelos e traduzido para mais de 52 línguas. Zezé, um garoto muito levado, acaba criando uma amizade especial com um senhor da vizinhança.

2. A Viagem de Chihiro. A protagonista e seus pais estão de mudança para uma casa nova, mas decidem pegar um atalho que os leva a uma mesa farta e repleta de comida. Os pais ficam um pouco diferentes e somente ela poderá ajudá-los a voltar ao normal.

3. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Willian é jornalista e tem uma relação complicada com o pai, pois durante toda a sua vida nunca acreditou nas histórias muito exageradas que ele lhe contava.

4. Divertida Mente. Imagina a confusão que seria se cada um dos nossos sentimentos tivesse vontade própria e brigasse para poder assumir o controle da nossa mente. Este é o enredo.

5. O Rei Leão. Simba, um leãozinho que foi exilado de seu reino e precisa descobrir como retornar para sua casa. Em 2019, ganhou uma nova versão hiper-realista.

6. Viva – A Vida é uma festa. Miguel cresceu em meio a uma família em que era proibido qualquer tipo de música. Apesar disso, seu grande sonho sempre foi ser um músico famoso.

7. O Pequeno Príncipe. Uma garotinha tem sua rotina transformada quando conhece um aviador, que decide contar-lhe sobre uma grande viagem. A animação foi inspirada num dos contos mais famosos da literatura infantil.