Detox entre festas ajuda a equilibrar o organismo

Mesmo sem aglomerar, quem exagerou nas carnes, nos brindes e na sobremesa no Natal? Tudo bem, acontece. Mas que tal aproveitar o intervalo até o Réveillon para fazer uma limpeza no organismo?

“É importante incluir ingredientes que estimulem a desintoxicação do organismo não só entre Natal e Réveillon, mas na rotina e para a vida. O detox é importante sempre, para ajudar o organismo a funcionar melhor: ele estimula que o fígado, os rins e o pulmão trabalhem direito. O sistema linfático e a pele também. Por isso essa limpeza deve ser diária”, diz a nutricionista Daniela Cyrulin, autora do livro "Detox de Corpo e Alma".

Nos próximos dias e logo depois do Réveillon, evite alimentos inflamatórios:

bebidas alcoólicas

fritura e alimentos gordurosos

embutidos (presunto, salsicha, linguiça, mortadela)

produtos com farinha branca e açúcar refinado (bolo, macarrão, torta, doce, chocolate, sorvete, refrigerante)

excesso de cafeína e de carnes

E capriche nos anti-inflamatórios e desintoxicantes:

vegetais crucíferos (brócolis, repolho, couve-flor, couve-de-bruxelas, aspargo, rabanete, nabo, rúcula, agrião)

temperos verdes e especiarias (salsão, salsinha, manjericão, orégano, alecrim, gengibre e cúrcuma)

frutas, vegetais, grãos e cereais integrais

nozes, castanhas, sementes e azeite

SHOT DETOX (em jejum)

suco de 1 limão

15 gotas de extrato de própolis verde

1/2 col. (café) de cúrcuma

1/2 col. (café) de gengibre em pó

1/2 col. (café) de spirulina (alga) – opcional

SUCO VERDE

1 fatia de abacaxi ou 1/2 maçã

1 pedaço de gengibre sem casca

1/2 folha de couve ou folhas de agrião

folhas de salsinha ou hortelã

água de coco ou água

Bata bem no liquidificador e beba

CHÁ DETOX (em jejum)

Leve 1 litro de água ao fogo com folhas de hortelã e gengibre ralado. Quando começar a ferver, acrescente 1 colher de sopa de hibisco seco, desligue o fogo, cubra e deixe descansar. Beba gelado ao longo do dia.

Para um cardápio Detox, Daniela sugere tomar o shot detox pela manhã, 1 litro do chá detox ao longo do dia e uma sopa no jantar. No almoço, salada de folhas, legumes cozidos, assados ou refogados com ervas, arroz integral e leguminosas como lentilha ou grão-de-bico. Se fizer questão de proteína animal, ela sugere peixe (cozido ou assado) ou ovo: evitar frango e carne vermelha. Nos lanches, coma frutas e um punhado de castanhas sem sal ou sementes (de girassol e abóbora). “Tome muita água: pode ser água aromatizada com rodelas de gengibre e folhas de hortelã, que ajuda a desintoxicar e alcalinizar o organismo”, diz.

Seguem duas sugestões de sopas para o jantar (convido vocês a experimentar a versão fria, que fica uma delícia).

SOPA CREME DE TOMATE E COUVE-FLOR

Ingredientes

1 cebola picada

1 dente de alho

1 col. (sopa) de azeite extravirgem

4 tomates picados

1 couve-flor picada

1 punhado de manjericão bem lavado

4 xíc. (chá) de caldo caseiro de legumes ou água filtrada

Sal marinho e pimenta-do-reino para temperar

Modo de preparo

Em uma panela refogue a cebola e o alho no azeite até murchar. Acrescente os tomates, a couve-flor, o manjericão, o caldo, o sal e a pimenta e cozinhe até a couve-flor ficar macia. Espere esfriar um pouco e bata no liquidificador, adicionando o líquido aos poucos. Enfeite com folhas de manjericão. Rende 4 porções.

Freepik

SOPA DE CENOURA COM GENGIBRE

Ingredientes

1 cebola picada

1 col. (sopa) de azeite extravirgem

2 cenouras picadas

2 inhames descascados e picados

1 pedaço de gengibre pequeno (2 cm), sem casca e picado

1 talo de salsão picado

1 punhado de salsa bem lavada

4 xíc. (chá) de caldo caseiro de legumes ou água filtrada

Sal marinho para temperar

2 col. (café) de cúrcuma ou açafrão-da-terra

Modo de preparo

Em uma panela refogue a cebola no azeite até murchar. Acrescente a cenoura, o inhame, o gengibre, o salsão, a salsa, o caldo, o sal e a cúrcuma e cozinhe até os legumes ficarem macios. Espere esfriar um pouco e bata no liquidificador, adicionando o líquido aos poucos. Rende 4 porções.

Você pode substituir os legumes por abóbora, mandioquinha, cará, abobrinha…

Freepik

