Não gosto de dizer que já falei, mas falei.

A primeira vez, quando o coronavírus escapou da China e começou a contaminar e matar em massa nos Estados Unidos e Europa, aqui a gente fez Carnaval com milhares de turistas (muitos provavelmente já contaminados) enchendo as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e do Brasil afora. Resultado: a pandemia chegou com o samba.

Chegaria de qualquer jeito, mas chegou de forma ampla e violenta. Governantes despreparados e com a consciência pesada diante da bobagem que tinham feito resolveram fechar boa parte da economia. Resultado: quebramos ainda mais depois do caos do pior ano econômico da nossa história (2019) e matamos menos gente só que os americanos.

Não aprendemos nada. Vieram as eleições e avisei que haveria caos de novo. Afinal, o vírus voltava com força no inverno de boa parte do mundo e claro que, sem medidas equilibradas, voltaria aqui.

Mas voto vale mais que gente. Os candidatos saíram às ruas e provocaram aglomerações de pequenas multidões num negacionismo oportunista bem típico de políticos que pensam mais neles do que no povo, independentemente de onde esteja o poder: em Brasília, nas capitais ou numa câmara escondida nestes Brasis desiguais. Resultado: o vírus voltou.

Na Inglaterra, já há uma versão mais perigosa. Por aqui, em São Paulo, a terra da ciência, estão morrendo quatro vezes mais. No país não é diferente. Que DEUS e a vacina nos livrem do vírus e dessa gente.

