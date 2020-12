A dieta dos povos que vivem mais de 100 anos

A cada dia novos estudos confirmam a importância da alimentação para a saúde e a longevidade. Hoje vou falar dos pontos comuns na alimentação nas regiões que concentram a maior população acima de 100 anos no planeta, as Blue Zones (Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Ikaria, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia-EUA e Nicoya, na Costa Rica). O pesquisador Dan Buettner, criador do projeto Blue Zones, conta tudo em detalhes no livro Zonas Azuis: A Solução Para Comer e Viver Como os Povos Mais Saudáveis do Planeta.

1 – MAIS VEGETAIS. 95% da alimentação nessas regiões é de origem vegetal: a chamada Whole Food Plant Based Diet, ou dieta integral baseada em vegetais.

2 – MENOS CARNE VERMELHA. Os habitantes das Blue Zones não costumam comer carne de boi. Comem frango, cordeiro ou porco, em pequenas porções, no máximo duas vezes por semana.

3 – MAIS PEIXE. Eles consomem pequenas porções de peixe de duas a três vezes por semana.

4 – MENOS LATICÍNIOS. O leite de vaca não é muito popular entre as populações mais longevas. Eles comem iogurte de fermentação natural sem adição de açúcar algumas vezes na semana. Queijos de cabra e de ovelha têm destaque na Grécia e na Sardenha.

5 – OVOS COM MODERAÇÃO. No máximo três por semana.

6 – FEIJÃO TODO DIA. Leguminosas são a base de todas as dietas das Blue Zones: feijão preto, feijão branco, grão-de-bico, lentilha, soja.

7 – MENOS AÇÚCAR. Os centenários só comem doce em comemorações. Eles não adicionam açúcar aos alimentos e usam mel para adoçar o chá.

8 – CASTANHAS NO LANCHE. Eles comem um punhado de castanhas todo dia: nozes, amêndoa, amendoim, castanha de caju e do pará (sem sal, é lógico)

9 – PÃO, SÓ INTEGRAL OU DE FERMENTAÇÃO NATURAL.

10 – ALIMENTOS INTEGRAIS. Comida de verdade, que tem como base um único ingrediente, cru, cozido, moído ou fermentado e minimamente processado.