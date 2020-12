Afogando 2020 em whisky

Nas duas últimas semanas, o lançamento de dois whiskys chamaram a atenção, Ballantine´s Bourbon Finish, que é um blend scotch com finalização em barris de Bourbon (whiskey americano), e o Chivas 13 Extra, envelhecido em barril de Jerez (vinho fortificado espanhol). Whisky é uma bebida complexa, essas finalizações trazem ainda mais nuances de sabores.

Aproveitando que esta é a última coluna de 2020, eu proponho um brinde. Nem todos estão acostumados a pedir ou fazer drinques com whisky como base, porque por anos se falou que não se mistura a bebida, que só devemos tomar assim ou assado, mas olha, tem muitos coquetéis gostosíssimos e a verdade sobre todas as bebidas é que cada um bebe como gosta, por favor! Vamos afogar o ano em deliciosos coquetéis com whisky e começar 2021 em alto estilo, que tal?

Aqui tem duas receitas para arrasar nas festas. Não precisa de nada estratosférico para fazer bonito. Ah, a versão do Old Fashioned é do Leandro Santos, ganhador do Bar Aberto da Band. Na original vai bitter de laranja, mas ele bolou um jeito que dá para fazer até na laje, olha só:

Old Fashioned

Ingredientes

• 70 ml de Ballantine’s Bourbon Finish (70ml são 1 copinho e meio de shot, caso não tenha dosador)

• 1 laranja Bahia

• 1 colher rasa de açúcar

• 7 ml de água

• 1 cereja

• Gelo

Modo de Preparo

Em um copo grande coloque a colher rasa de açúcar, 7 ml de água e 5 ml de suco de laranja. dissolva o açúcar por completo e em seguida coloque 3 pedras de gelo e o whisky. Misture bem até gelar e sirva em um copo baixo com gelo. Use a casca da laranja para fazer um twist e com a cereja, decore o copo.

E vai mais um, este também leva vinho.

Extra Sangria

Ingredientes

• 30 ml de Chivas 13 Extra

• 20 ml de vinho tinto

• 20 ml de suco de limão

• 20 ml de xarope de açúcar (ou 2 colheres de café de açúcar)

• 60 ml de club soda ou água com gás

• Fatia de laranja

Modo de preparo

Em um copo alto com gelo, adicione as doses de Chivas 13, o vinho tinto, o suco de limão e o xarope de açúcar (ou açúcar). Mexa até incorporar. Adicione mais algumas pedras de gelo e complete com club soda ou água com gás. Finalize com a fatia de laranja.

Quer mais?

No www.drinkpedia.net.br tem todas as receitas do Bar Aberto, e ainda várias outras por bebida, mas só se você tiver mais de 18 anos, e com moderação, tá? Porque, de estrago, já basta 2020… E que venha a vacina, ops, que venha 2021!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] ou Instagram: @laradenovelli



