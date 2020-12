Não é um doguinho

Ora na moda, ora nem tanto, o hot dog tem aquele lugarzinho querido no coração dos lariquentos, ops, dos brasileiros. Tá certo que é chato mesmo essa coisa de gourmetizar tudo. Nem precisa calçar saltos altos para ir comer um dog, mas, gente, essa história de pão esfarelento, salsichinha fina boiando na água alaranjada, com um monte de preparado de purê de batata em pó e ervilha e milho enlatados, também, não precisa… Sei que tem horas que escapa, mas para todas as outras, o Z Dogs, casa nova do grupo Z Deli, está aí para provar que dá para fazer um cachorro-quente bem feito, sem frescura e gostosão.

Pelo menos por enquanto, é para pegar e levar para casa (não tem salão, só take away) ou pedir pelo iFood. O Z Dogs fica lá onde começaram a Z Delicatessen e a Z Deli Sandwiches, na Haddock Lobo, 1386, nos Jardins, e fica aberto todos os dias, das 11h à meia-noite. De lá saem seis tipos de hot dogs: o Bratwurst (R$15), com salsicha bovina chapeada, chucrute e mostarda da casa; o Chicago Dog (R$23), feito com salsicha bovina no vapor, tomate picado, relish de pepino, cebola, pickles de jalapeño e de pepino, mostarda – esse com mais salada. Aí tem o Cabron (R$27), com salsicha bovina chapeada, bacon, creme de avocado, sour cream, cebolinha, rodelas de pimenta jalapeño fresca e queijo, bem legal, viu. Também picante, o Chilli Dog (R$27) resgata uma receita que já foi sucesso no cardápio da Z Deli Sandwiches, com salsicha bovina chapeada e molho picante de feijão preto, carne moída, legumes e molho de tomate, cobertos por queijo e cebola branca picada.

São seis, está contando? Ainda tem o Cheese Dog (R$16), salsicha bovina com queijo, relish e cebola crua picada e, ufa, o Lamb Dog (R$23), de pegada árabe, combina salsicha de cordeiro, tomate picado, coalhada seca e vinagrete de cebola roxa com coentro. Achei esse luxo.

O diferencial, pessoal, é que além do cuidado na composição e montagem dos sandubas e na harmonia de tudo, as salsichas são frescas e feitas na casa, com carne e muitas especiarias, têm sabor. E o pão é produzido na padaria da Z Deli, salgado e doce na medida, textura bem bacana, faz toda diferença. Acompanha batata frita? Crinkle Fries a R$ 9.