Câncer de pele: fique de olho nas pintas

Dezembro é o mês de conscientização sobre o câncer de pele, o tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células.

Quando descoberto no início, mais de 90% dos casos têm chance de cura.

O melanoma é o tipo de câncer de pele menos comum, mas o mais agressivo e letal por conta do alto risco de disseminação para outros órgãos (metástase).

A principal causa do câncer de pele é a exposição solar. Para prevenir: evite se expor ao sol entre 10 e 15 horas e use protetor solar com FPS acima de 30.

Dica da Sociedade Brasileira de Dermatologia para identificar sinais suspeitos ABCDE

Em caso de identificação de algum desses sinais, procure um dermatologista*.

A – Assimetria: o melanoma tem formato irregular e assimétrico (as lesões benignas são arredondadas e simétricas). Se dividir a lesão ao meio e comparar as duas metades, é possível perceber diferentes formatos.

B – Borda: o melanoma apresenta bordas irregulares e, em alguns pontos, limites mal definidos, enquanto as lesões benignas apresentam bordas regulares e contornos definidos.

C – Cor: o melanoma frequentemente apresenta várias tonalidades de cor: marrom, cinza ou preto. As lesões benignas geralmente apresentam coloração uniforme de marrom.

D – Dimensão / diâmetro: os melanomas têm, geralmente, mais de 6 mm de diâmetro (diâmetro de um lápis). As lesões benignas costumam ser menores que 6 mm.

E – Evolução: é comum a lesão do melanoma crescer, mudar de cor ou causar sangramento. Uma lesão que aumenta ou muda de aspecto merece atenção especial. Procure um dermatologista.

• Nenhum exame caseiro substitui a consulta e avaliação médica.

Fonte: Eugênio Pimentel, dermatologista e cirurgião oncológico.

