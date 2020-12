Pediatras se mobilizam em defesa das aulas presenciais

Pediatras de várias partes do país assinaram um manifesto pela volta às aulas presenciais para os pequenos. No documento, que já tinha mais de 3.000 assinaturas na semana passada, os organizadores da iniciativa apresentam artigos científicos para mostrar que o retorno às atividades escolares presenciais é seguro para crianças e adolescentes, desde que as medidas de proteção sejam respeitadas.

Informações baseadas em ciência

No manifesto, os autores argumentam que as crianças raramente têm complicações graves da covid-19. Alguns cientistas estimam que as mortes de crianças representam menos de 1% do total de óbitos causados pela doença. As infecções registradas nessa faixa etária no mundo todo equivalem a cerca de 2% do total.

Subsídio para a tomada de decisão

“Percebemos que falta informação de qualidade para a população. Queremos fornecer subsídios para a tomada de decisões”, explica a infectologista pediátrica Luciana Becker Mau, uma das autoras do manifesto. O documento será enviado ao Ministério Público de São Paulo. Pediatra e neonatologista, Paulo Telles é outro que apoia o movimento. O vídeo que ele publicou no Instagram, na semana passada, teve 500 mil visualizações.

O fantasma da suspensão das aulas

“Nos últimos dias, o número de casos de covid-19 tem aumentado bastante e temos nos preocupado com o fantasma do fechamento das aulas”, reconhece Telles. “As crianças não podem ser mais prejudicadas pela suspensão das aulas”, argumenta. O médico ressalta que crianças se infectam duas a cinco vezes menos do que os adultos e o risco de se infectar é menor quanto mais jovem ela for. “Para as crianças, a exposição à covid-19 apresenta um risco muito menor do que a exposição ao vírus da Influenza, sendo que as escolas não fecharam durante o surto de Influenza.”