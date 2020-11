Vamos variar o almoço?

Com a família inteira em casa o tempo todo, haja imaginação para o cardápio… "É importante fazer um rodízio alimentar: variar os alimentos para aproveitar bem os diferentes nutrientes”, diz a nutricionista infantil Fernanda Monteiro, especialista em Nutrição Pediátrica e Escolar. “Numa semana faz feijão carioca, na outra, feijão preto. Hoje come arroz, amanhã, macarrão. O mesmo com as carnes e legumes: um dia frango, outro peixe, outro ovo. Hoje cenoura, amanhã beterraba. E varie as frutas.” O recomendado é comer cinco porções diárias entre frutas e legumes.

Para facilitar o dia a dia, Fernanda montou sete cardápios básicos, gostosos e nutritivos, focando também as crianças.

Cardápio 1

Arroz brasileiro: arroz (integral, de preferência) + couve picada + milho verde

Feijão (varie os tipos: carioca, vermelho, fradinho, preto)

Sobrecoxa de frango assada sem pele

Tomate picado com azeite e manjericão

Brócolis no vapor

Cardápio 2

Panqueca de carne moída com molho de tomate caseiro

Couve-flor assada

Mix de alface (comum e roxa). Polvilhe semente de girassol: fica crocante e nutritivo

Grão-de-bico refogado com salsa e azeite

Cardápio 3

Arroz (integral, de preferência) com milho

Lentilha

Omelete

Beterraba cozida em quadradinho

Chips assado de batata baroa (mandioquinha)

Cardápio 4

Escondidinho de mandioca com carne de panela desfiada

Feijão (varie o tipo)

Brócolis e fatias de cenoura assados (aproveite o forno quente do escondidinho)

Cardápio 5

Arroz colorido (integral, de preferência): com cenoura, brócolis e vagem picados

Feijão

Filé de frango

Cardápio 6

Arroz (integral, de preferência)

Tutu de feijão

Lombo desfiado

Couve refogada

Salada de Cenoura ralada, abacaxi e laranja

Cardápio 7