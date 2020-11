De quem é a culpa?

Os congestionamentos envolvem não apenas a perda de tempo, mas também de saúde, energia e dinheiro. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, apenas em São Paulo o trânsito causa prejuízo anual de R$ 50 bilhões. São mais de duas horas gastas diariamente nos deslocamentos, sem contar os problemas relacionados ao stress e ao sedentarismo como depressão, ansiedade, obesidade e doenças crônicas.

Por tudo isso, e também por causa da qualidade do ar, que vem piorando drasticamente com o crescimento da frota de carros, tem se pensado hoje na taxação de congestionamentos. Este é o nome mais usado para o conhecido “pedágio urbano”, adotado em algumas cidades no mundo e que aqui começa a ser discutido. Porto Alegre, por exemplo, está debatendo a questão para a região metropolitana.

Esta taxa é paga pelos motoristas dos carros para circular em áreas mais congestionadas, como as regiões centrais. O objetivo é desestimular o uso do carro e criar um fundo para investir no transporte coletivo e nos modais ativos: metrô, trens e ônibus melhores, além de ciclovias e calçadas decentes.

Nada mais justo, frisam os defensores da taxação. Quem está no conforto do próprio carro, sozinho, deve colaborar para o financiamento da estrutura da cidade, ajudando quem escolhe se locomover de forma mais sustentável e coletiva. Até porque o motorista de automóvel congestiona e polui mais do que quem anda de transporte público e, claro, de bicicleta e a pé. Seria uma forma de compensar o benefício.

Algumas cidades que adotaram essa solução tiveram resultados positivos. Singapura, a pioneira na implantação do pedágio urbano, em 1975, reduziu em 45% o volume de tráfego e 25% os acidentes, enquanto viu o uso do transporte público aumentar 20%. Seus congestionamentos sumiram.

Londres foi outro caso bem-sucedido. Desde 2003 cobra uma taxa, equivalente a R$ 58, e viu o número de carros reduzir bastante. O centro londrino teve redução de 40% nos acidentes em comparação com o início da aplicação da taxação de congestionamentos. Estocolmo, capital da Suécia, que cobra o recurso desde 2007, fez do seu transporte coletivo referência mundial e zerou os congestionamentos.

E em 2021 começará em Nova York um programa para taxar os carros que passam por Manhattan em US$ 8 por dia, no horário das 6h às 18h.

Por aqui, como vamos encarar isso? Claro que precisamos nos preparar, com maior investimento no transporte coletivo e políticas públicas fortes de proteção aos pedestres e ciclistas, além de motociclistas. Mas uma hora isso será feito, porque não há mais tempo e espaço para suportar congestionamentos que nos roubam vida, saúde e dinheiro todos os dias.