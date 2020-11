Friends na Netflix: até quando?

Desde o anúncio do lançamento de um streaming próprio que reúne todo o conteúdo da WarnerMedia – o HBO Max – vira e mexe voltam os rumores de que Friends vai deixar a Netflix. A especulação faz sentido, porque a série feita pela Warner Bros. é um dos atrativos do serviço lançado nos EUA em maio, inclusive um especial de reunião do elenco seria lançado com o HBO Max no país, mas a pandemia postergou as gravações.

Mesmo assim, em comunicado ao Omelete, a Netflix reiterou que não há informações novas em relação à saída de Friends da plataforma. Isso só deve acontecer quando, enfim, o HBO Max chegar ao Brasil. Por enquanto nada indica que a saída de Friends acontecerá de forma abrupta. Vale lembrar que grande parte dos filmes da Marvel disponíveis na Netflix permaneceram por lá até pouco antes do lançamento oficial do Disney+ no Brasil, que aconteceu neste mês.

Por mais que esteja previsto para 2021, o streaming da Warner segue sem estimativa clara de chegar por aqui. Por enquanto, as 10 temporadas de Friends – transmitidas entre 1994 e 2005, com suas histórias e personagens entrando no imaginário popular e refletindo em produções como How I Met Your Mother, The Big Bang Theory e outras comédias produzidas nas últimas duas décadas – seguem firmes na Netflix brasileira.

FRASE DA SEMANA

“Eu me lembro o ano em que Gwyneth Paltrow ganhou no lugar daquela atriz incrível que fez Central do Brasil. Eu pensei: ‘O quê?’. Não faz sentido”

Glenn Close relembra a disputa do Oscar que “garfou” Fernanda Montenegro em 1999

NERDÔMETRO

Sobe

Mulheres no Grammy: De HAIM a Fiona Apple, há só mulheres no páreo de melhor performance de rock no prêmio da música

Desce

The Weeknd no Grammy: Premiado no VMA e presente na lista de mais vendidos da Billboard, o cantor foi esnobado nos indicados deste ano