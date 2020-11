O poder das fotos e histórias de família

Para criar um relacionamento afetivo e amoroso com os filhos é essencial estabelecer uma conexão e se mostrar em sintonia com eles. Porém, nem todo mundo sabe como se conectar com os filhos. Há muitas formas de fazer isso e uma delas é por meio das histórias da família. “Os pais podem resgatar recordações de quando eram pequenos, o que aprontavam na escola, as dificuldades que enfrentaram, como as superaram e até contar a história do próprio filho para ele mesmo”, diz a psicóloga clínica e educacional Cristiane Rayes. Ela sugere que os pais vejam junto com os filhos fotografias dos avós, dos tios, dos próprios pais e das crianças – o nascimento, os primeiros dias de vida, a amamentação, o colo, os primeiros passos –, algo que elas adoram fazer.

Reflexões, autoconhecimento e mudança

“Para mim, é fundamental contar histórias, pois elas favorecem as reflexões, trazem autoconhecimento e com isso a possibilidade de mudança naquilo que não está funcionando nas relações”, diz a psicóloga. Segundo Cristiane, as histórias da família são um bom caminho, por exemplo, para pais que seguem uma educação muito rígida com os filhos e, ao surgir um problema e a necessidade de se aproximar deles, não sabem como fazê-lo.

Ajuda não apenas para as crianças

“Se o pai é bravo, grita com o filho e mesmo bate nele porque acredita que essa é a maneira mais adequada de educá-lo, é preciso pensar em formas de mostrar a ele que essa estratégia não é eficaz”, diz Cristiane. Nas suas consultas, ela costuma usar jogos e outras ferramentas terapêuticas (como bonecos de pano com diferentes expressões que remetem à tristeza, alegria, raiva e medo) que facilitem aos pais e às crianças expressar seus sentimentos.