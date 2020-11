3 dicas para fortalecer a autoestima do seu filho

A família tem um papel muito importante no desenvolvimento das capacidades psicossociais da criança, ou seja, nas relações que ela mantém com a sociedade. É no contato com a família que a criança se sente amada e aceita e é isso que vai determinar a sua visão de si mesmo. “Os pais têm grande influência sobre o futuro dos filhos, sendo capazes de transformá-los em vencedores ou fracassados”, diz a psicóloga Andréa Romão. “É a interação com os pais que forma pensamentos saudáveis ou limitadores nas crianças.”

Segundo a psicóloga, pequenos gestos, palavras ou atitudes sobre a aparência física, o comportamento e o desempenho em atividades escolares ou recreativas podem causar danos maiores do que os pais imaginam. O mesmo vale para comparações com irmãos ou amigos e até mesmo uma bronca enorme diante de um erro cometido. “Não estou dizendo aqui que não podemos dar uma bronca ou repreender os filhos. Sim, devemos corrigi-los, mas de forma construtiva ao seu desenvolvimento.”

A especialista dá três dicas para pais que querem que o filho tenha uma boa autoestima e autoconfiança. Confira:

1. Transmita confiança e afeto

Não o limite dizendo: “Você não vai conseguir”. Incentive-o afirmando que ele é capaz, que não é preciso desistir, que ele pode conseguir. A criança que se sente amada, e principalmente valorizada, terá sua autoestima muito mais fortalecida.

2. Estimule a superação

Evite comparações. Estimule seu filho a se comparar com o que ele foi ontem e não com os outros. Ensine a ele que é preciso que ele seja melhor do que ele foi ontem.

3. Ouça seu filho

Toda criança precisa ser ouvida. Isso é importante para que desenvolva a sua autoestima de forma adequada. Ela precisa expressar o que sente, precisa participar das decisões que envolvam questões relacionadas a ela.