Engordou na pandemia? Aposte nas receitas anti-inflamatórias

Você não está sozinho: muita gente ganhou peso durante a quarentena. E esse excesso é resultado de petiscos, doces e bebidas a mais, exercício de menos e altas doses de estresse. "O excesso de peso provoca uma inflamação no organismo”, diz Andréa Farah, nutricionista funcional da Clínica Henares Pelle Vita, de São Paulo.

Para desinflamar por dentro, o ideal é apostar em uma alimentação rica em frutas, legumes, grãos e cereais integrais e reduzir o consumo de produtos ultraprocessados (salgadinho, biscoito, doce, refrigerante, sorvete e embutidos).

"Além disso, é importante incluir no cardápio alimentos anti-inflamatórios, que são ricos em substâncias como alicina, ácidos graxos, ômega 3 e vitamina C.” Elas estão presentes nos peixes, na quinoa, em temperos como alho, cebola e açafrão e em sementes como chia, linhaça, gergelim, girassol e abóbora.

A seguir, Andréa compartilha receitas simples e práticas para ajudar a desintoxicar e desinflamar o organismo.

Shot anti-inflamatório



1/2 limão + 10 gotas de extrato de própolis + 1 col. (chá) de cúrcuma.

Misture e beba ao acordar, em jejum.

Suco detox

• 1 fatia grossa de abacaxi picada

• 250 ml de água

• 1 rodela (1cm) de gengibre

• 1 folha de couve

• Folhinhas de hortelã

• Gelo à gosto

Bata tudo e beba (pode ser no café da manhã).

Chá anti-inflamatório

• 1 litro de água

• 3 col. (sobremesa) de folhas secas de chá verde

• 1 fatia fina de gengibre

• Limão

Ferva a água com o gengibre. Quando levantar fervura, acrescente o chá verde, desligue o fogo e deixe descansar por 20 minutos. Coe e guarde na geladeira. Na hora de tomar, pingue 4 gotas de limão.

Obs: Beber uma xícara no meio da manhã e outra até às 15h horas (o chá verde contém cafeína).

Salada Proteica Nutritiva (vale por uma refeição)

• 1 xícara (chá) de grão-de-bico

• 1 cebola roxa fatiada

• 2 dentes de alho picados

• 1 xícara (chá) de quinoa

• 1 filé de salmão sem pele (opcional)

• 1 cenoura ralada

• 10 tomates cereja cortados ao meio

• Folhas de rúcula ou agrião lavadas

Deixe o grão-de-bico de molho de véspera. Descarte a água e cozinhe na pressão com água e uma pitada de sal até ficar macio. Reserve. Deixe a quinoa de molho por 30 minutos. Descarte a água. Em uma panela, refogue a cebola e o alho com um fio de azeite, acrescente a quinoa com 2 xícaras de água e leve ao fogo médio por cerca de 20 minutos com a tampa entreaberta, até a água secar. Tempere o salmão com pouco sal e coloque para grelhar.

Após o cozimento dos ingredientes, coloque em uma travessa o grão-de-bico, a quinoa, o salmão desfiado, a cenoura, os tomatinhos. Misture e finalize com a rúcula.

Para temperar, faça um molho com limão, 1 pitada de cúrcuma, azeite, orégano e sal. Rende 6 a 8 porções.

