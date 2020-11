Na casa de Claude

Nos últimos quase 20 anos, não era muito fácil comer as delícias de Claude Troisgros em São Paulo. Eu havia tido a sorte de ir num pop-up do seu restaurante Olympe, que fica no Rio de Janeiro, há alguns anos, no Tivoli Mofarrej. Delícia. Há dois meses, mais ou menos, o chef famosão abriu o Chez Claude na rua Prof. Tamandaré Toledo, 25, no Itaim Bibi. Sorte nossa. Reza a lenda que tem cliente que já virou freguês e foi 13 vezes… mas, se você quiser ir, é bom reservar antes, porque o pessoal já gostou e a casa lota.

Não é para menos. Eu não preciso descrever o carisma de Claude, que por anos e anos aparece na TV carregando no sotaque e na simpatia com o seu bordão “que marravilha”…quando está no restaurante, o chef faz a lição de casa passando de mesa em mesa, com paciência para fotos e tietagens (sim, também tirei foto com ele kkk).

Mas, vamos ao que interessa, a comida. Quem gosta de gastronomia sabe da importância histórica da Claude na gastronomia brasileira… ok. Mas tem chefs importantes, que tecnicamente são muito bons, e fazem coisas muito conceituais, e o pessoal estranha. No caso dele, não. A comida tem gosto de comida, e das melhores. Tudo gostoooosoooooo, para encher a boca, e, segundo ele, poderia comer com as mãos.

O cardápio é enxuto e estrelado. Antes de anotar os pedidos, o pessoal diz quais são os pratos “mais mais”, e só posso dizer que são excelentes indicações. Nós, que estávamos em quatro no jantar, pedimos quatro entradas, quatro pratos e quatro sobremesas. Cada sequência ficou no centro da mesa e todos compatilharam tudo. Foi ótimo. Realmente os pontos mais altos foram os classicões Steak tartare, o maravilhoso e imperdível peixe com banana e o salmão com azedinha, os dois últimos têm três estrelas Michelin. São excelentes.

Senhoras e senhores, a casa é bem bonita, com a cozinha no meio do salão, os drinks são bacanas e lindos também, a comida é deliciosa e o chef avisa que veio para ficar e ampliar seu reinado, está cheio de planos para novas casas por aqui. Oba!