Luto por Marina, Luta por Marina!

A socióloga, pesquisadora e cicloativista Marina Harcot, de 28 anos, morreu atropelada no domingo, dia 8, em São Paulo, enquanto pedalava, sem ao menos ter sido socorrida pelo motorista que a atingiu.

O criminoso, José Maria da Costa Júnior, fugiu sem prestar socorro e só se apresentou à polícia 48 horas depois. Mais um tristíssimo caso de violência – e impunidade – no trânsito paulistano, palco de mortes para os mais frágeis, que são os pedestres, ciclistas e motociclistas.

Marina, que defendia e lutava por uma mobilidade urbana respeitosa, democrática e empática, na qual as pessoas se protegem e têm cuidado com os elos mais frágeis dessa estrutura, foi vítima de um sistema que promove a velocidade a qualquer custo – mesmo que vidas sejam destruídas.

Uma tragédia para a família, para seus amigos, para todos que a conheciam e para a mobilidade urbana de uma cidade como São Paulo, que todo ano sofre com mortes de ciclistas. De acordo com a plataforma Infosiga SP, de janeiro a setembro de 2020 foram 24 ciclistas mortos no trânsito da capital paulista. No estado, 297 pessoas tiveram suas vidas destruídas ao andar de bicicleta também nesse período.

Cientista social pela USP, pesquisadora do laboratório LabCidade, ela também foi coordenadora da Ciclocidade (Associação de Ciclistas Urbanos de SP) e sempre defendeu mudanças para humanizar a cidade, focada no carro individual e na velocidade alta e perigosa.

Ela era uma palestrante articulada e inspiradora ao falar do uso da bicicleta como política pública de educação, desde a escola; da importância de estimular as mulheres a pedalar, para que ganhem autonomia e tornem a cidade mais segura – “Uma cidade onde as mulheres pedalam é uma cidade segura para toda a população”, dizia –; e do respeito que deve haver nas ruas entre todos. E que ela não recebeu.

A luta de Marina continua, com justiça para punir os criminosos do trânsito e mostrar que é possível, como ocorre em outras cidades do mundo, compartilhar o espaço urbano com segurança e cuidado, respeitando o Código Brasileiro de Trânsito. De acordo com o código, os motoristas de carros são sempre responsáveis pela segurança dos não motorizados (pedestres e ciclistas). Só que no dia a dia das ruas isso não é cumprido, e os maiores, em vez de proteger os mais frágeis, se impõem de forma agressiva, acreditando que têm vantagens.

Outro problema é o número de pessoas que dirigem embriagadas, colocando em risco a vida de pedestres e ciclistas. O movimento Não foi Acidente, criado por Rafael Baltresca, que teve sua mãe e irmã mortas por um motorista embriagado em 2011, busca mudar as leis brasileiras que abrem tantas portas para a impunidade. Hoje, nada acontece para quem mata no trânsito brasileiro. Mas isso precisa mudar.