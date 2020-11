O Mandaloriano enfim entre nós

Série de Star Wars chega como a principal atração do Disney+. Primeira série de TV live-action da franquia Star Wars, The Mandalorian continua sendo a grande vedete do serviço Disney+, que embora esteja chegando só agora ao Brasil já tem um ano nos Estados Unidos. A primeira temporada do programa do caçador de recompensas galáctico estreia por aqui com pompa, com transmissão simultânea na Tela Quente, o que literalmente requenta The Mandalorian mesmo para quem já assistiu ao ano um antecipadamente.

Diferentemente de Rogue One ou Han Solo, The Mandalorian não se baseia tanto numa extensão das tramas dos filmes de Star Wars, e toma um rumo mais autônomo, abordando o credo e a subcultura dos mandalorianos em episódios mais fechados e despretensiosos, sempre com um “planeta da semana” em aventuras que se conectam mas não exigem um engajamento pesado do espectador. É uma série bem pensada para o público casual, e para novatos em Star Wars, embora as referências para os fãs sejam constantes.

Afastando-se do clima de novela que a Saga Skywalker abraça desde 1977, a produção encontrou sua base nos faroestes. Fazendo referência aos duelos de saloons em cidadezinhas empoeiradas de fronteira, The Mandalorian explora cantos mais “sujos” de Star Wars, mostrando planetas, civilizações e criaturas longe dos holofotes políticos e das batalhas monumentais da saga. É mais um passo em direção à narrativa mais modesta e casual, ao mesmo tempo em que a segunda temporada esboça um arco mais épico, que mergulha na mitologia da saga – para alegria dos fãs.

FRASE DA SEMANA

“A prioridade nos próximos anos está na televisão”

Bob Iger, ex-presidente da Disney, dá o norte para o futuro de Star Wars nas telas

NERDÔMETRO

Sobe

“Umbrella Academy”: A série da Netflix foi renovada para a terceira temporada; a produção começa em fevereiro

Desce

“Johnny Depp”: Envolvido em noticiário de tribunal, o ator receberá o cachê mas não trabalhará no novo Animais Fantásticos