Você acha que criar  filhos é instintivo?

Palmadas, castigos e obediência quase cega aos pais. Tudo isso era rotina para a maior parte das crianças num passado bem recente. Mas por que os pais de antigamente educavam as crianças assim? Será que eles não amavam seus filhos? Será que eles eram más pessoas? Claro que não. Eles só não tinham conhecimento sobre como (e por que) fazer de outro modo. Principalmente: eles não sabiam nada sobre as consequências de suas atitudes.

Educar-se para educar

Educar filhos não é um ato instintivo como muitos podem pensar. É preciso educar-se para educar. É preciso entender como o que acontece durante a infância dos filhos influencia na construção da personalidade de cada criança. Hoje, não faltam estudos da neurociência para comprovar o impacto das vivências dessa fase para a vida adulta de cada indivíduo. São nos primeiros seis anos de vida que 90% das conexões cerebrais são formadas.

O educador parental

Não foi por acaso que a chamada educação parental – a preparação de pais e mães para lidar com as diferentes etapas de desenvolvimento dos filhos – ganhou tanta relevância nas últimas décadas. No Brasil, foi por volta de 2010 que o movimento dos educadores parentais (profissionais especializados em preparar pais e mães para o exercício da parentalidade positiva) começou a ganhar força.

O primeiro congresso

Não existe ainda por aqui uma associação formal de educadores parentais, mas tornou-se evidente a grande mobilização de profissionais se especializando neste ofício. Estamos prestes a testemunhar um momento histórico: o 1º Congresso Internacional de Educação Parental. O evento – que acontecerá em São Paulo, entre os dias 19 e 21 deste mês, com transmissão ao vivo pela internet – terá 13 dos principais especialistas em parentalidade positiva como palestrantes (confira a programação em

www.parentingbrasil.com.br).