Dicas de especialista para aliviar dor na lombar

"Toda vez que temos uma mudança nas nossas vidas, nosso corpo sofre interferência. E cabe à gente escutar o corpo para manter um padrão saudável de movimento e evitar a dor.” Com a pandemia, nós sentimos na pele (e nas costas) o tanto que a afirmação da fisioterapeuta e osteopata Bruna Petito, de São Paulo, faz sentido, não é?

Segundo a especialista, tanto o home office como o retorno presencial ao trabalho podem resgatar dores antigas ou gerar novos desconfortos. E o fato é que, trabalhando em casa, acabamos sentados mais do que oito horas por dia, muitas vezes na cadeira errada e na mesa com altura incorreta. Some-se a isso o stress deste ano e o resultado é que nunca ouvimos tanta gente, de diferentes perfis, reclamando de dor nas costas — principalmente na lombar.

"Os últimos estudos mostram que as dores na lombar têm muito mais relação com o mau uso dos músculos e diminuição de mobilidade do que com problemas da coluna, de fato”, afirma Bruna. Ela comenta que as pessoas costumam ficar preocupadas com bico de papagaio e hérnia de disco, mas muitas dores e problemas nas costas têm causas mecânicas. "Se devolvemos a mobilidade ao corpo e fazemos com que o músculo e a fáscia (membrana que envolve músculos, ossos, nervos e tendões) estejam nutridos e funcionando de forma saudável, isso resulta em alívio de tensões, diminuição de dor e melhora da postura."

Fique atento à sua postura. Sempre.

Postura incorreta

Observe, na a figura abaixo, que pescoço e os quadris estão projetados para a frente.

Postura correta

• Em pé, inspire profundamente, alongando as costas e abrindo os ombros.

• Afaste os ombros das orelhas.

• Topo da cabeça na direção do teto, queixo paralelo ao chão.

• Abdômen ativo, sem projetar os quadris para a frente.

Exercícios para aliviar a dor na lombar

Por Bruna Petito, criadora do Inner Balance, método de reorganização do movimento e consciência corporal.

Postura inicial para todos os exercícios

Em pé, pés afastados na largura dos quadris, joelhos semiflexionados, braços soltos ao longo do corpo, topo da cabeça para o teto.

Exercício 1

Mexa os quadris para a frente e para trás (encaixando para a frente e projetando os glúteos para trás). Repita 10x

Exercício 2

Feche as mãos como se fosse apertar algo, junte os punhos atrás das costas, na lombar, e deslize-os para fora, como que massageando essa região, com movimentos de zigue-zague, subindo e descendo. Conte até 30 massageando.

Exercício 3

Incline o tronco à frente como se fosse colocar as mãos no chão. Flexione um pouco os joelhos e relaxe o pescoço (topo da cabeça na direção do chão). Faça um balancinho suave para baixo, inspirando e expirando profundamente e direcionando a atenção para relaxar a lombar. Conte até 30.

Exercício 4

Eleve o joelho direito e junte joelho e cotovelo em oposição, cruzando e alternando. Repita 10x

Exercício 5

Sente-se nos calcanhares e leve o tronco à frente. Relaxe a cabeça na direção do solo e “caminhe” com as mãos à frente, procurando alongar a coluna. Inspire e expire profundamente.

Você pode fazer esse exercício ao acordar, antes de dormir e durante o dia, quando sentir desconforto na lombar. (foto da abertura da reportagem)

Exercício 6

Deite na cama ou no tapete e puxe os joelhos na direção do peito. Leve a testa nos joelhos, abrace os joelhos e faça um balancinho para a frente e para trás, inspirando e expirando profundamente. Você pode fazer esse exercício ao acordar, antes de dormir e durante o dia, quando sentir desconforto na lombar.

Claudio Paulino para Angélica Banhara

Siga nas redes sociais:

Facebook | Instagram | YouTube | Biolinky

Colunas anteriores:

Nutri dá dicas para reduzir o desperdício de alimentos

A alimentação que previne e trata doenças