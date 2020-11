Acontece de a gente olhar e se interessar, observar, avaliar que faz sentido, flertar de longe e pensar: vai dar crush! Mas nem sempre tem a oportunidade imediata. Acontecem os desencontros, acontece a falta de tempo, acontece o “não posso esquecer”, acontece o esquecer, acontece de passar, a vida acontece.

No caso do Aninus, quando vi algumas fotos e li sobre o conceito, teve esse amorzinho à primeira vista, confesso. Eles abriram no começo do ano, aí vieram as minhas férias, seguida da pandemia e blablabla… Eu, que já vivi junhos demais para deixar possíveis paixões se perderem na cinza dos dias, não deixei passar o segundo bonde. Restaurante reaberto, a todo vapor, fui lá, na rua Vupuassu 347, em Pinheiros, testar o crush.

E bingo! O menu degustação da chef Giovanna Grossi tem oito passos. Fui nessa, e no refri artesanal de jaboticaba. Mas também tem menus onívoro, vegetariano e opções de pratos no cardápio, como queiras. Não vou estragar a surpresa do que vem nesses 8 pratos, mas digo que as preparações têm sabores muito bem elaborados e equilibrados, e até surpreendentes. Explico a minha surpresa.

O Animus oferece pratos que estão na moda, com ingredientes que estão na moda: polvo, lula, gema no ponto certo, camarão, tucupi, costela, arroz cremoso, cogumelos, cumaru…, daí já dá um crush em quem gosta de comer. O que realmente despertou a minha paixão foram a sensibilidade e a técnica da chef.

Ela faz composições muito equilibradas nos sabores, mas não é só. Todos os pratos têm um charme a mais, muitos ingredientes defumados, exatamente na medida, delicadamente confitados, e as cocções perfeitamente no ponto. Apaixonante!

E quer saber o que mais me chamou a atenção? Dois pratos com ingredientes muito simples: salada de vagem e tortinha de tomate com espuma de manjericão. Ah, Lara, tomate e vagem? Sim, exatamente… Penso que fazer um prato incrível com polvo, que já é incrível, tem seus desafios, mas não se sai do zero.

Agora, fazer uma tortinha que me fez viajar longe nos sabores, com tomatinhos, senhoras e senhores… é para os grandes. E tornar uma salada de vagem um dos melhores pratos da noite, também não é para principiantes. Ela, a Giovanna, tem 28 anos, é uma figura super delicada, mas não se enganem.

Claro que, bom garfo que sou, além do menu provei o couvert (ai, ai, aquela manteiga trufada) e sobremesas, que logo estarão tão bem equilibradas quanto os pratos. Foi assim meu crush da semana. Prontofalei.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] ou Instagram: @laradenovelli



