Marco da TV, The Walking Dead faz 10 anos

Na estreia, a série homenageou os zumbis de George Romero em grande estilo. Neste Dia das Bruxas, The Walking Dead completou dez anos no ar. O cheiro de novidade se foi há muito tempo, mas na época da estreia a expectativa era gigantesca pela adaptação das HQs best-sellers de Robert Kirkman. Ao longo de dez anos, o seriado mudou drasticamente. Figuras centrais deixaram a trama – incluindo o protagonista Rick Grimes –, novos rostos foram introduzidos e toda a dinâmica foi se alternando de acordo com a narrativa. Por trás das câmeras, as trocas de comando foram ainda mais intensas.

Em 2010, a AMC estava lentamente conquistando seu espaço com séries como Mad Men e Breaking Bad, e a moda renovada dos zumbis ainda não saturava o público. Graças a filmes como Extermínio (2002) e o remake de Madrugada dos Mortos (2004) por Zack Snyder, o subgênero de zumbis se misturou com ação frenética; The Walking Dead veio então para marcar a volta dos lentos mortos-vivos das obras de George Romero, principal inspiração de Kirkman na criação da HQ.

O espectro de George Romero pode ser sentido em todo o episódio-piloto, no ritmo cadenciado, nos silêncios e no clima de desesperança, o que com certeza ajudou a conquistar a confiança dos fãs. Não é exagero dizer que o episódio inicial de The Walking Dead é um dos melhores pilotos já feitos, que estabeleceu a sólida base em que toda a franquia seria construída ao longo de uma década.

FRASE DA SEMANA

“Onde quer que ele esteja, espero que haja um campo de golfe”

O atual 007, Daniel Craig, brinca em homenagem ao James Bond original, Sean Connery, falecido aos 90 anos

NERDÔMETRO

Sobe

“A Órfã”: Onze anos depois de estrelar o terror, a atriz Isabelle Fuhrman voltará no filme prelúdio Orphan: First Kill

Desce

“Volta aos cinemas”: Com Tenet e Novos Mutantes agora em cartaz, bilheteria é metade daquela registrada no fim de semana pré-isolamento no país