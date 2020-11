Seja ‘suficiente’ (e não deixe a culpa te consumir)

Culpa é certamente um dos sentimentos que mais angustiam mães e pais – e a mais frequente das culpas diz respeito ao tempo para os filhos. Quem diz isso é a psicóloga Camila Cury, presidente da Escola da Inteligência, que leva programas de educação socioemocional para alunos de mais de 1,2 mil escolas no país. Segundo ela, a culpa aparece quando os pais estão submersos em atividades profissionais, saindo cedo de casa e retornando somente à noite, e também quando estão em casa com os filhos, mas sem disponibilidade para dar a atenção que gostariam.

O propósito do trabalho

Segundo ela, o desafio é estabelecer uma relação afetiva a tal ponto que o tempo de convívio seja suficiente para lapidar a personalidade dos filhos. “Nesses momentos, é preciso refletir sobre a importância do trabalho em nossas vidas e compreendermos o propósito dele.”

Escolhas sempre pessoais

Segundo ela, pais que não estão bem resolvidos projetam a frustração nos filhos. “Se há pais que decidiram ficar em casa, não há nada errado, mas essa conta não é do filho”, afirma. “Essa escolha deve ser algo que, suficientemente, seja prazeroso.” Da mesma forma, quem escolhe trabalhar fora, também tem de entender que é uma escolha pessoal que atende às necessidades pessoais – sejam materiais ou psicológicas. “Independentemente da escolha que fizermos, precisamos nos sentir felizes, até mesmo para nossos filhos criarem uma boa relação com o trabalho”, resume a psicóloga.

Os frutos do tempo de qualidade

Para quem tem pouco tempo para os filhos, Camila deixa uma dica: “Utilize esse convívio para elogiá-los e promovê-los. É preciso orientá-los, dar as devidas proporções às tarefas não realizadas ao longo do dia. Mas faça do momento que você tem com eles algo prazeroso e surpreendente”. A especialista garante: com tempo de qualidade é possível criar uma conexão que gerará excelentes frutos. Então, não se culpe tanto.