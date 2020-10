aPéPraVotar

No mundo todo, a pandemia de coronavírus tem afastado eleitores das urnas, um cenário que pode se repetir nas eleições municipais do Brasil, marcadas para 15 de novembro. Um levantamento feito pelo instituto internacional Idea em diversos países apontou que neste ano houve aumento na abstenção em 63% das eleições, em comparação com pleitos anteriores.

Para evitar essa tendência e estimular as pessoas a exercer seu poder de voto, se deslocando de forma segura, o Instituto Corrida Amiga (corridaamiga.org), com o apoio de organizações distribuídas pelo país, promove a campanha “a pé pra votar”. Em tempos de pandemia, andar a pé tem sido uma das formas mais seguras de deslocamento para evitar a contaminação, além de ser o modo mais saudável e natural de transporte urbano.

Há um grande poder em caminhar: não somos bípedes à toa, precisamos andar. A nossa evolução – de homo habilis a homo sapiens, o humano moderno – foi moldada para que pudéssemos nos manter eretos, com a cabeça erguida e em movimento. Foi essa postura que nos alavancou a evolução. Caminhar traz uma série de vantagens para a saúde do corpo e da mente. O filósofo Aristóteles já dizia que andar é imprescindível para pensar melhor.

Além de inserir a atividade física na nossa rotina diária, o transporte a pé nos faz economizar dinheiro e tempo e contribuir para a melhora da qualidade do ar.

Silvia Stuchi, gestora ambiental e idealizadora do Corrida Amiga, recomenda que todos sigam os protocolos sanitários para votar: usem máscara durante a caminhada, pratiquem o distanciamento físico, usem álcool em gel e evitem tocar em superfícies. Silvia ressalta a importância de votar nesse momento: “Assim conseguimos lutar por cidades mais saudáveis, justas e igualitárias, que valorizem a mobilidade ativa e o transporte público”.

Para ajudar a promover a mobilidade a pé nas cidades, um meio que só traz vantagens para todos, procure ir votar caminhando. E você pode participar dessa importante campanha convidando amigos e familiares para irem a pé, divulgando nas redes sociais com a hashtag #aPéPraVotar, convidando candidatos a prefeito e vereador da sua cidade para ir caminhando até a seção eleitoral e, no 15 de novembro, indo a pé e mostrando sua experiência (com foto, vídeo ou depoimento) nas redes.

Para ver quais são os candidatos em São Paulo que aderiram às causas da mobilidade sustentável, é possível conferir clicando aqui.

