Qual é o melhor lugar onde criar filhos?

Se você tem crianças pequenas em casa, é bem provável que já tenha pensando em mudar de cidade, em viver num lugar melhor para criar filhos. Mas, afinal, onde fica esse lugar? Se quer “o melhor, vai precisar mudar de país. Pelo menos é o que mostra o estudo encomendado pela empresa de mídia americana U.S. News, que divulgou o ranking dos “Melhores Países para Criar Crianças” em 2020.

Os critérios

O ranking foi elaborado a partir de uma pesquisa global baseada em percepções, com base nas pontuações de uma compilação de oito atributos de cada país: atenção dada aos direitos humanos, ser considerado favorável à família, ter um ambiente para igualdade de gênero, ser visto como feliz , ter igualdade de renda, ser seguro e ter educação pública e sistemas de saúde bem desenvolvidos.

Os resultados

A Dinamarca lidera a lista de melhor país onde criar filhos, sendo seguida por Suécia, Noruega, Canadá e Holanda. Entre as primeiras colocações, não houve muitas mudanças em relação à lista feita em 2019, quando a Suécia ficou em primeiro lugar, seguida pela Dinamarca, Noruega, Canadá e Finlândia.

O Brasil nesta lista

Mas se mudar de país estiver completamente fora dos seus planos, a boa notícia é que melhoramos no último ano. O Brasil ocupa a 25ª posição do ranking 2020 que inclui, no total, 73 países – no ano passado, estávamos no 27º lugar. Entre os 5 piores países onde criar filhos estão, em ordem crescente: Omã, Mianmar, Guatemala, Líbano e Cazaquistão – o último da lista.

Os Top 10 do ranking

1º lugar – Dinamarca

2º lugar – Suécia

3º lugar – Noruega

4º lugar – Canadá

5º lugar – Holanda

6º lugar – Finlândia

7º lugar – Suíça

8º lugar – Nova Zelândia

9º lugar – Austrália

10º lugar – Áustria

Fonte: US Reports