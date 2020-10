Nutri dá dicas para reduzir o desperdício de alimentos

Com a pandemia, todo mundo está comendo mais em casa — e muita gente passou a cozinhar. "Planejamento faz toda a diferença para otimizar tempo, aproveitar melhor os alimentos e combater o desperdício", afirma a nutricionista e fitoterapeuta Adriana Stavro, de São Paulo. Confira as sugestões da nutri.

Planeje suas refeições.

Criar um cardápio antes de ir ao supermercado ajuda a comprar apenas o necessário. Limpe a geladeira toda semana.

Assim você vê tudo o que tem lá dentro, evitando que sobras, frutas e vegetais estraguem. Guarde os alimentos adequadamente.

Coloque a comida em vasilhas bem tampadas e as frutas e legumes em sacos plásticos fechados. Temperos como salsa, manjericão e coentro podem ficar dois ou três dias em um pote com água. Ou lave, seque bem e congele em potinhos. Manter o leite e os ovos longe da porta da geladeira aumenta a duração dos produtos. O primeiro a entrar deve ser o primeiro a sair.

Isso significa trazer as compras mais antigas para a frente da geladeira, para que possa encontrá-las facilmente e usá-las. Ao guardar mantimentos, coloque os itens novos na parte de trás da despensa e os antigos na frente. Etiquete e date o que for congelar.

E use primeiro os alimentos mais antigos. Seja criativo, adapte as receitas.

Sobras de legumes podem virar sopa, o peito do frango pode render recheio de torta ou panqueca. Evite fazer compras com fome.

Pesquisas mostram que a fome nos deixa mais vulneráveis e aumenta o risco de gastar mais, comprar o que não precisa e encher o carrinho de produtos pouco saudáveis. Cozinhe "da raiz à folha".

As vitaminas, fibras e minerais das verduras, legumes e frutas também estão presentes nas nas folhas, cascas e talos. Use a casca do abacaxi para fazer chá. Congele os talos de agrião, brócolis e salsão e use em sopas, caldos, farofas e refogados. Refogue as folhas da beterraba, do brócolis e da couve-flor.

Segue uma receita simples e deliciosa que aproveita 100% da fruta. Experimente!

Bolo de banana funcional

• 1 ½ xícara de açúcar mascavo

• 4 bananas maduras (prata ou nanica)

• 4 cascas de banana

• 3 ovos

• ½ xícara de óleo

• 1 ½ xícara de leite de coco ou outro de sua preferência

• 2 xícaras de farinha de arroz

• 1 xícara de fécula de batata

• ½ xícara de polvilho doce

• 1 colher de sobremesa de canela

• 1 colher de chá de gengibre em pó

• 1 colher de sobremesa de fermento em pó

Modo de fazer

• Em uma panelinha, derreta o açúcar mascavo em em fogo baixo mexendo até virar um melaço. Distribua em uma assadeira redonda média. Lave bem as bananas, tire a casca, corte-as em rodelas de 0,5 cm e distribua por cima da calda.

• Corte as cascas de banana e bata no liquidificador junto com os ovos, o óleo e o leite de coco até formar um creme homogêneo.

• Em outro recipiente, misture a farinha de arroz, a fécula, o polvilho, a canela, o gengibre, o açúcar e o fermento (o ideal é que todos os ingredientes sejam peneirados).

• Acrescente o creme do liquidificador e misture bem. Despeje na assadeira sobre as bananas.

• Leve ao forno médio pré-aquecido (180 graus) por aproximadamente 40 minutos. Para verificar se esta assado, faça o teste do palito, se sair limpo está pronto. Retire do forno e deixe esfriar por 15 minutos.

• Para desenformar, coloque um prato de bolo sobre a forma e vire de uma só vez. Fica lindo e delicioso.