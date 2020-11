3 compromissos que é preciso assumir na educação das crianças (mesmo durante uma pandemia)

Educar filhos é um trabalho diário. Não dá para acordar, checar o humor e só aí escolher: “Opa! Estou de bom humor, vou ali educar meu filho”. Não importa o quanto esteja cansado, se dormiu pouco, se o trabalho está acumulado. Educar filhos acontece todo dia.

“Nesse momento de pandemia, existem pratinhos que podemos ou temos que deixar para depois: a viagem dos sonhos, a reforma da casa, um curso novo, um projeto”, diz a psicóloga Patrícia Nolêto. “Mas educar os filhos definitivamente não é um pratinho que você pode deixar de lado nesse momento.” É preciso cuidar do exercício da parentalidade mesmo que a vida esteja no meio de um caos, como agora.

A especialista relaciona três compromissos que os pais precisam assumir se quiserem seguir por um bom caminho na educação dos filhos, exercendo uma parentalidade saudável. Confira:

1) Ser coerente. Isso significa que os pais precisam estar de acordo, precisam falar a mesma língua com os filhos, ter as mesmas regras. Se as regras forem diferentes entre os pais, cria-se um espaço propício para manipulações, joguinhos, mentiras e quebra de regras pelas crianças.

2) Ser consistente. Imagine que os pais estejam alinhados, mas todo dia mudem as regras. Em uma semana estão super flexíveis, na outra super rígidos, por exemplo. Isso gera instabilidade, as crianças não sabem mais o que esperar.

3) Ser concreto. O comportamento dos pais tem mais impacto na educação de uma criança do que o que eles falam. Pais educam muito mais pelo exemplo do que pelas palavras.

“Seja coerente, consistente e concreto em suas atitudes co- mo mãe ou pai”, ensina Patrícia Nolêto. Segundo ela, seguir essa “regra dos 3 Cs” é a melhor estratégia para se sair bem na educação dos filhos.