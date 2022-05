Eike obteve ganho bilionário nos governos do PT

Os governos do PT abriram os cofres para financiar projetos do ex-bilionário Eike Batista, preso nesta segunda-feira (30) no Rio. Até 2013, ainda no primeiro governo Dilma, o BNDES beneficiou ao menos onze empresas do “Grupo EBX”, de Eike, num total de R$ 10,4 bilhões em financiamentos diretos. Outros negócios possibilitados pelos governos Lula e Dilma podem ter rendido ao menos R$ 20 bilhões ao empresário.

Sólido como vento

Eike ainda contava com as lorotas da cúpula do BNDES para explicar o dinheiro fácil, definindo os ativos da EBX como “sólidos e valiosos”.

Dinheiro até do FAT

O BNDES também utilizou recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para bancar as aventuras de Eike Batista.

Xodó de Dilma

Lula se utilizou do jatinho de Eike em viagens, e Dilma visitou a EBX, quando em discurso disse que o empresário é “orgulho do Brasil”.

Ordem de cima

A ordem para financiar as aventuras de Eike com dinheiro público saía do Planalto, nos governos do PT, apesar dos sinais da derrocada.

PT pode encolher para 2 senadores, em 2018

O PT, que tem a terceira maior bancada do Senado Federal, corre sério risco de se perder nas menores forças da Casa se repetir, em 2018, o fracasso nas urnas do ano passado. Dos atuais dez senadores petistas, oito terão que enfrentar as urnas no ano que vem, entre eles enroladíssimos em escândalos, como Gleisi Hoffmann (PR), ré na Lava Jato, e Lindbergh Farias (RJ), duas vezes condenado por improbidade.

Fora do baralho

📷Condenado por improbidade administrativa em duas ações, Lindbergh pode ser enquadrado na Ficha Limpa e não poderá disputar a eleição.

Ré unânime

A denúncia da PGR contra Gleisi foi aceita por unanimidade no STF. A acusação é de embolsar R$ 1 milhão na roubalheira à Petrobras.

Menino da floresta

Atual vice-presidente do Senado, Jorge Viana (AC) é outro na mira da polícia. Ele seria o “menino da floresta” em planilhas da Odebrecht.

Café servido frio

Renan Calheiros marcou reunião com a bancada do PMDB, na residência oficial do Senado, tentando assumir o controle da própria sucessão. Desmarcou por causa da baixa adesão, para evitar vexame.

Escolinha do Doria

João Doria Jr gosta de reunir auxiliares às 7h da manhã, num cenário semelhante à “Escolinha do Professor Raimundo”: espécie de sala de aula com lugares marcados, bloco e lápis. E ai da secretaria se houver lápis que não passou no apontador: toma bronca na frente de todos.

É a vida

Houve quem apostasse no retardamento da Lava Jato, com a morte do ministro Teori Zavascki. Mas Cármen Lúcia homologou as 77 delações antes mesmo do que se esperava do falecido relator.

Sacrifício pessoal

Alexandre de Moraes continua no páreo para o STF. Diante de amigos, o presidente Michel Temer reconheceu seu “sacrifício pessoal”: vive em Brasília, em razão do cargo, e a família, em São Paulo.

Contra o consumidor

O Galeão ampliou o bloqueio ao Uber, para beneficiar táxis amarelos. O bloqueio saiu das dependências do aeroporto e vai agora da entrada da Ilha do Governador até a Av. Brasil. É um absurdo: trata-se do único aeroporto importante que nega ao consumidor o direito de escolha.

Brito é grande

O presidente Michel Temer mandou bem convidando Orlando Brito para fazer sua foto oficial. Profissional exemplar, honrado, talentoso, é o melhor. Acabou vítima da patrulha petista e da inveja. Mas é grande.

Experiência

Engana-se quem aposta na “inexperiência” de Grace Mendonça, ministra da AGU. Há 16 anos ela defende a União no Supremo Tribunal Federal, em cujo plenário já fez 72 sustentações orais, um recorde.

Provas abundantes

Os próprios parlamentares petistas comentam, pedindo para não serem citados, que a delação da Odebrecht, finalmente homologada ontem, deve sacramentar a prisão do ex-presidente Lula.

Pensando bem…

Eike Batista começou a cumprir a promessa de “ajudar na busca da verdade”: abandonou a peruca.

Com André brito, Gabriel Garcia e Tiago Vasconcelos