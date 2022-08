Subir é a única missão de Marcelo Medeiros

Os colorados devem celebrar. Com festa na Goethe, espumante, chope, abraços entusiasmados. Chegou ao fim, ontem, a mais incompetente gestão da história do clube. Vitorio Piffero, Pedro Affatato, Luiz Henrique Nuñez, Alexandre Limeira, Carlos Pellegrini e outros entregaram a gestão do clube. Colocaram-no na segunda divisão, é verdade, apenas como evidência da catastrófica, amadora e atabalhoada forma de dirigir um clube de futebol. Possivelmente, por constrangimento, não pisarão mais no Beira-Rio. Talvez nem circulem na avenida Padre Cacique. São dirigentes de Série B!

Muito melhor cercado que o antecessor, Marcelo Medeiros assume o clube, ou melhor, a encrenca. E tem uma missão única e inadiável. Resgatá-lo da escuridão do rebaixamento e devolvê-lo à Série A. Tudo mais o que alcançar será lucro. Tem a missão de brigar pelo título regional e, penso, o desejo de surpreender na Copa do Brasil. Mas nada disso terá valor se o clube não retornar à primeira divisão, a partir de 2018. Esta é a prioridade alta e única do novo presidente do Inter: colocá-lo de volta ao seu lugar.

Para ter êxito nesta tarefa, Medeiros precisou reconstruir o departamento de futebol, aniquilado pelos amadores que o antecederam. Piffero, Pellegrini e Affatato conseguiram um desmanche incrível no setor mais importante do clube. Não se pode dizer que o novo vice de futebol tenha enorme experiência. Mas Roberto Melo está longe de ser neófito. Teve humildade e se preparou para retornar ao cargo. Estudou o mercado, quis aprender. Deverá compensar a pouca experiência estando bem acompanhado. O retorno do executivo Jorge Macedo foi um ótimo ponto de partida.

Agora vem a parte mais importante. A necessária mudança de fotografia. O Inter precisa mudar mais da metade de seu time titular. E mexer também no grupo. Alan Costa e Geferson estão partindo; Leandro Almeida já foi. Marcelo Lomba, Arthur, Eduardo Henrique, Fernando Bob, Marquinhos, Andrigo, Brenner, Anderson e Alex, entre outros, devem seguir o mesmo caminho. Estão sem ambiente e precisam de novos caminhos. Penso que vale o mesmo para Eduardo Sasha, jogador com virtudes interessantes, mas que se abate em momentos de maior exigência. Paulão talvez possa ser útil na B.

O retorno de D’Alessandro foi acertado, assim como a aposta em Roberson, jogador para compor o grupo. O Inter precisará formar um time de Série A, competitivo e ambicioso, para deixar a segunda divisão. Investir em jogadores com qualidade e motivação para enfrentar o desafio. Não é fácil a missão de Medeiros e Roberto Melo, e o primeiro passo é identificar esta necessidade de mudança. Então, que sejam contratados dois laterais, dois zagueiros, um meia e ainda um atacante. Se o Inter, com imagem já arranhada, chegar com um time mais ou menos, não será respeitado. E corre o risco de patinar na segunda divisão do futebol brasileiro

Jornalista esportivo desde 1986, Leonardo Meneghetti foi repórter de rádio, TV e jornal e está no Grupo Bandeirantes desde 1994. Foi coordenador de esportes, diretor de jornalismo, e, desde 2005, é o diretor-geral da Band-RS. Diariamente comanda “Os Donos da Bola”, na Band TV.