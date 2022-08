Contrato Vitalício

O ano que passou parece ter sido dos mais arrastados da história. Mas 2017 chegou e a hora é agora para fazermos a diferença. Para isso, sugiro um compromisso com alguns itens imprescindíveis. Vamos a eles.

“Determinação e organização”. Todos os dias quando levantar da cama tenha claro que tudo o que fazemos tem um impacto na vida das pessoas, da coletividade. Por isso, você deve fazer bem feito aquilo com o que se compromete. Encare suas atividades como missões. Podem ser coisas pequenas ou grandiosas, mas que devem ser encaradas com responsabilidade. Tudo o que é bem feito traz um retorno positivo para todos. E procure ser organizado no seu dia a dia. Desde a data de pagamento de contas, o cumprimento pontual de horários até o retorno a algum cliente.

“Cordialidade e fidalguia”. Lembre-se que tratar os outros bem e com respeito é a melhor forma de atrair um clima de harmonia em casa, no trabalho e em qualquer lugar. Sorrir, cumprimentar, ser prestativo, dizer “por favor” e “obrigado” costuma abrir mais portas do que imaginamos. Muita gente não acredita nisso. Acha que tem de ser duro com os outros o tempo todo para obter resultados favoráveis. A prática mostra que é exatamente o contrário. O ser humano tende a ser reativo. Pessoas cordiais e harmonizadas são mais receptivas e costumam atrair o mesmo.

“Racionalidade e ética”. Entenda que na vida tudo é real. Os sonhos, os desejos, as esperanças fazem parte de uma existência mais leve, claro. Mas as coisas que acontecem de verdade vêm com trabalho, dedicação, empenho. Se você gastar mais do que pode no cartão, ninguém vai pagar suas contas. O pensamento mágico por si só de nada adianta. Imaginar que as coisas vão acontecer na vida da gente como que por milagre é apenas autoengano. Assim, use de forma inteligente o que você aprendeu. Use a cabeça. Saiba que as coisas têm consequências. E jamais abra mão da ética nas relações pessoais e profissionais. Sua consciência é o que vai acompanhar você para sempre.

Que tal então assinarmos um contrato vitalício com esses compromissos? Determinação, organização, cordialidade, fidalguia, racionalidade e ética nunca fizeram mal a ninguém. De resto, que neste contrato conste que as lágrimas, se brotarem, sejam apenas de alegria. Feliz 2017!

Diego Casagrande é jornalista profissional diplomado desde 1993. Apresenta os programas BandNews Porto Alegre 1ª Edição, às 9h, e Rádio Livre, na Rádio Bandeirantes FM 94,9 e AM 640