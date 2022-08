Bagagem de mão

Antes de partir, mira bem as tuas mãos. Verifica, por favor, se elas estão carregadas com a minha força. Ela pode vir a ser mais útil para ti, hoje, do que para mim.

Antes de partir, confira a direção dos teus pés e, se a vista não estiver apontada para o mesmo lado, volte-se para ele com o olhar também. Em frente. Enfrente.

Antes de partir, meça o tamanho das passadas. Descubra o quão longas são as tuas pernas, o tanto que elas se projetam enquanto tu caminhas para o futuro.

Escuta em silêncio as batidas do coração agora, antes de partir. Há dois tempos bem marcados, uma intensidade variável e eu, provavelmente, esgueiro-me nas pausas.

A partir de então, ao partir, respira fundo. Suspira só enquanto toma fôlego. Guarda o cheiro da terra e leva contigo. Serão outros, novos, os ares a te seduzir.

Antes de partir, chora um pouco, por favor. Uma só lágrima derramada por mim será suficiente para regar o jardim da saudade. Depois, sorria. Muito, todos os dias.

Antes de partir, abraça com força quem te ama. Demoradamente. Na memória do corpo, os abraços nunca se esquecem do colo que um dia foram.

Antes de partir, deixa estar. Estar com dúvidas, estar com medo, estar com alguma angústia. Deixa todo o mal-estar, leva todo o bem-estar. Estarei, estaremos, sempre, contigo.

Partir nunca foi nem nunca será destino. Partir é caminho, é movimento. Partir também é tempo e, quando é tempo de partir, quem fica conta o tempo de regresso.

Partir é repartir. Deixa-se boa parte; outra parte, a melhor, vai adiante. A que vai, deve ser leve. Aquela que fica pode muito bem ser mais pesada. Jamais o contrário. Jamais.

Antes de partir, desista de ir um instantinho. Funciona como aquele passo para trás anterior ao salto: tão necessário para que o impulso em frente seja mais eficaz.

Rubem Penz é escritor, baterista, orientador da oficina literária Santa Sede e autor do livro “Greve de Sexo” (Ed. Buqui). Saiba mais em www.rubempenz.net