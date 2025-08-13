Sim, de novo: GT6 pode ser adiado novamente

Rockstar e atrasos são quase um gênero à parte. Após adiar o lançamento de GTA 6 do outono de 2025 para 26 de maio de 2026, Strauss Zelnick insiste que desta vez eles virão. Mesmo assim, a mesma entrevista em que ele demonstra confiança também admite que o estúdio tem mais jogos em desenvolvimento.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Com esse pano de fundo, o espectro de “outro pequeno atraso” volta a assombrar a saga de mundo aberto mais importante.

O que Zelnick disse e por que soa calmo... tenso

Na CNBC, o CEO da Take-Two foi direto: seu nível de convicção com a data “é muito, muito alto”. Ele defendeu a filosofia da Rockstar de elevar as expectativas e superá-las e voltou à ideia de “perfeição”: eles não declaram vitória antes do tempo; eles devem primeiro “entregar algo grandioso” e deixar o público falar.

A mensagem parece boa, mas também é a mesma velha narrativa quando um jogo precisa de meses extras de polimento. Se você conhece a história do estúdio, sabe que as janelas de lançamento são, no mínimo, flexíveis.

O cronograma já foi estendido (e pode ser novamente)

Para começar, aquele “outono de 2025” que tanto soava nunca foi definido, de acordo com relatos. O que está escrito é o salto para maio de 2026, oficialmente para polimento e aperfeiçoamento. Essa margem é suficiente? Talvez.

Mas os sucessos de bilheteria da Rockstar são vastos ecossistemas onde cada decisão técnica impacta o design, a arte, a física, o online e a narrativa. Um ajuste tardio na produção pode perturbar todo o efeito dominó.

ANÚNCIO

Portanto, a equipe dedicar mais tempo não seria surpreendente... e não necessariamente algo ruim.

O restante do cardápio da Rockstar não ajuda a esclarecer quaisquer dúvidas

Zelnick reconheceu que GTA 6 é o foco principal, embora não o único. Há rumores persistentes sobre uma remasterização de GTA IV, novas versões de Red Dead Redemption II (tanto para o futuro Switch 2 quanto para PS5 e Xbox Series X) e uma colaboração com a Remedy nos remakes de Max Payne 1 e 2.

Nenhum desses projetos tem datas confirmadas, mas são projetos que consomem talento e horas. Mesmo com equipes separadas, a competição interna por recursos em um estúdio desse porte nunca é trivial.

Por que um novo adiamento seria importante além dos fãs

A mudança para 2026 já abalou as projeções da indústria para 2025, ano em que se esperava que GTA 6 fosse o grande sucesso comercial. Sem ele, o “peso pesado” está sendo carregado por outros dois jogos de tiro de longa data: Call of Duty: Black Ops 7 e Battlefield 6, que coincidirão pela primeira vez em meia década.

O esforço financeiro de GTA é difícil de substituir: a Take-Two estima 40 milhões no primeiro ano, e a versão para PC chegaria mais tarde, gerando um segundo ciclo de vendas. Se o jogo for adiado novamente, esse oxigênio se esgota junto.

Sinais a serem observados entre agora e maio de 2026

O primeiro é o ritmo da comunicação. Se a Rockstar ficar completamente em silêncio, é um mau sinal; se aparecer com trailers, diários de desenvolvimento ou detalhes específicos, melhor ainda.

O segundo é o status dos “outros” projetos: se datas ou campanhas de marketing para remasterizações e versões de próxima geração começarem a aparecer, pode significar que GTA está recebendo menos atenção do que o esperado.

E o terceiro é a qualidade dos materiais exibidos: quando a Rockstar mostra algo, geralmente já está bem finalizado. Se o que é visto cheira a fim, a data se torna mais crível.

Outro adiamento está chegando?

A resposta honesta é que ninguém fora da Rockstar sabe. Zelnick exala confiança, mas a história nos ensinou a aceitar essas promessas com reservas.

LEIA TAMBÉM:

Amigo ou computador? Criador do ChatGPT diz que IA já superou humanos como melhores amigos

Alerta vermelho na indústria de jogos! Os jovens não estão mais comprando videogames, e o motivo é preocupante

Atenção programadores! Sam Altman “condena” Python, C++ e JavaScript: IA mudará programação para sempre

O que é quase certo é que, quando for lançado, GTA 6 será “o” evento de entretenimento, e o polimento adicional que é tão frustrante hoje será sentido amanhã em todos os cantos do mapa. O mesmo dilema de sempre: você prefere chegar lá mais cedo ou chegar melhor?